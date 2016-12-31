Победительницей пятого сезона шоу "Голос" стала Дарья Антонюк

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Двадцатилетняя Дарья Антонюк победила в пятом сезоне музыкального шоу "Голос", сообщается на официальной странице Первого канала во "ВКонтакте".

"В финале суперпроекта "Голос" побеждает Дарья Антонюк! Поздравляем Дашу с победой!", — говорится в сообщении.

Антонюк — выпускница вокальной студии, начинающая актриса, она учится в Школе-студии МХАТ, сообщает телеканал.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.