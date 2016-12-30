На ВДНХ покажут спектакль "Затерянный мир" по роману Конан-Дойла

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве покажут новогоднюю постановку Юрия Грымова по знаменитому роману Артура Конан-Дойла "Затерянный мир", работа над которой продолжалась три года, сообщает пресс-служба ВДНХ.
Для постановки были использованы грандиозные по масштабам и реалистичности декорации, созданные по новейшим технологиям. Над проектом работали более 80 человек — художники-постановщики, технологи и кукольники, художники по свету, костюмам и гриму, хореографы, пиротехники, аниматоры и актеры. После спектакля все желающие смогут пройти за сцену, узнать об истории создания постановки, рассмотреть реквизит, познакомиться с актерами и сфотографироваться с "динозаврами".
Также продюсерский центр "Театральное дело", киностудия "Союзмультфильм", режиссер Юрий Грымов и благотворительный фонд "Ветер перемен" организовали акцию "Дари добро в Новый год!". Часть денег от проданных билетов будет перечислена благотворительному фонду "Ветер перемен", который оказывает поддержку отделению кардиохирургии и интенсивной терапии ДКГБ №13 им. Н.Ф. Филатова. Вырученные средства планируется потратить на приобретение новой медицинской аппаратуры и помощь в оплате лечения маленьких пациентов.