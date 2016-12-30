На ВДНХ покажут спектакль "Затерянный мир" по роману Конан-Дойла

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве покажут новогоднюю постановку Юрия Грымова по знаменитому роману Артура Конан-Дойла "Затерянный мир", работа над которой продолжалась три года, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Зрители смогут увидеть уникальный спектакль с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Павильоне №75 в рамках новогоднего праздника "Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХ". Театральное действие разворачивается в двух мирах: в антракте сценическое пространство трансформируются, и зрители "попадают" из цивилизованного Лондона в джунгли Затерянного мира, населенного динозаврами.

Для постановки были использованы грандиозные по масштабам и реалистичности декорации, созданные по новейшим технологиям. Над проектом работали более 80 человек — художники-постановщики, технологи и кукольники, художники по свету, костюмам и гриму, хореографы, пиротехники, аниматоры и актеры. После спектакля все желающие смогут пройти за сцену, узнать об истории создания постановки, рассмотреть реквизит, познакомиться с актерами и сфотографироваться с "динозаврами".

"Наш "Затерянный мир" — не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые cовременные сценические технологии", — рассказал кинорежиссер Юрий Грымов. Он добавил, что "Затерянный мир" — это захватывающая история, которая расскажет детям про вечные ценности: добро, справедливость, любовь и дружбу.

Также продюсерский центр "Театральное дело", киностудия "Союзмультфильм", режиссер Юрий Грымов и благотворительный фонд "Ветер перемен" организовали акцию "Дари добро в Новый год!". Часть денег от проданных билетов будет перечислена благотворительному фонду "Ветер перемен", который оказывает поддержку отделению кардиохирургии и интенсивной терапии ДКГБ №13 им. Н.Ф. Филатова. Вырученные средства планируется потратить на приобретение новой медицинской аппаратуры и помощь в оплате лечения маленьких пациентов.