Рождественский вечер завершит празднование юбилея Александринского театра

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В завершении празднования 260-летия Александринского театра и в преддверии Нового года 30 декабря в театре состоится Рождественский вечер при участии оперной дивы Надежды Кучер — обладательницы титула "Лучшее сопрано мира" по версии Би-Би-Си 2015 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

В программе Рождественского вечера в исполнении Надежды Кучер и в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера прозвучат арии и симфонические фрагменты из опер Россини, Берлиоза, Сен-Санса, Бизе, Гуно, Вагнера и Масне.

Александринский театр обладает прекрасной акустикой. Сцена, построенная в 1832 году, всегда была в первую очередь домом русской драматической труппы. Но по правилам Дирекции Императорских театров, здесь также давали свои представления балетные и оперные труппы. Перед Новым годом память об этой части истории "Александринки" прекрасно соединяется с европейской традицией Рождественских концертов классической музыки в интерьерах исторических залов.

Проект "Рождественские вечера в Александринском театре" реализован Благотворительным фондом поддержки и развития театральной деятельности "Александринки" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.