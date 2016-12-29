Минкультуры Польши выкупило коллекцию уникальной живописи

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство культуры Польши подписало соглашение о покупке коллекции Фонда князей Чарторыйских, среди уникальных шедевров которой, в частности, картина "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи, полотно "Пейзаж с добрым самаритянином" Рембрандта, а также десятки тысяч музейных экспонатов и книг.

Коллекция Фонда насчитывает около 86 тысяч музейных и 250 тысяч библиотечных экспонатов — книг, рукописей, гравюр. В их числе, к примеру, памятные вещи национального героя Польши Тадеуша Костюшко и польских королей.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стоимость коллекции оценивается в 3 миллиарда злотых или 711 миллионов долларов (по другим данным — 10 миллиардов злотых или почти 2,4 миллиарда долларов). Расходы на покупку коллекции в виде специального резерва включены в бюджет Польши на следующий год.

Как сообщало ранее министерство культуры, коллекция Чарторыйских имеет особое значение для польского народа и государства. Отмечалось, что государство имеет больше возможностей для обеспечения безопасности ценных экспонатов, чтобы они не покинули Польшу.

Ценную коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская, целью которой было сохранение польских и иных европейских работ во время раздела Польши между Австрией, Пруссией и Российской империей.

Именно она, согласно историческим данным, включила в коллекцию "Даму с горностаем", которую из Италии в подарок матери привез ее сын, Адам Чарторыйский. Полотно является единственной работой кисти да Винчи, находящейся в Польше.