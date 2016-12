В мировой прокат вышел мультфильм "Снежная королева 3: огонь и лед"

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Российский анимационный фильм "Снежная королева 3: огонь и лед", сделанный в Воронеже на студии Wizart, вышел 29 декабря в мировой прокат, говорится в сообщении студии.

Прокат первых двух частей фильма состоялся более чем в 130 странах мира. Третья часть анимационной франшизы "Снежная королева 3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина (студия Wizart совместно с китайской студией Flame Node Entertainment) повествует о приключениях повзрослевших Кая и Герды, которые едва не становятся причиной катастрофы мирового масштаба.

Как рассказал РИА Новости представитель студии Wizart, мультфильм вышел в мировой прокат. Помимо зрителей России, в ближайшее время его увидят в странах Балтии и Восточной Европы.

Неделю назад, 22 декабря, студия Wizart представила новый саундтрек анимационной комедии. Песню под названием "Пламя и лед" исполнила известная актриса Наталия Быстрова. Она же и подарила свой голос главной героине анимационного фильма Герде. Музыка для саундтрека была написана голливудским композитором Фабрицио Манчинелли, который создавал музыку для картины компании Дисней "Growing up with Nine Old Men" (режиссер Тэд Томас), телевизионного сериала "11th for Hallmark/Feeln" (в главной роли Клорис Личмен, обладательница премии Оскар), а также торжественной церемонии вручения Золотого глобуса в 2016 году.

Текст песни "Пламень и лед" написал Джонни Дав – певец, композитор, сочинивший музыку для многосерийного фильма "Дело чести" и "Семейный бизнес". Музыка для саундтрека "Пламень и лед" была записана Симфоническим оркестром Будапешта под руководством Питера Пейтсика.

"Изначально созданный по мотивам известной сказки Ханса Кристиана Андерсена, анимационный фильм "Снежная королева 3. Огонь и лед" сейчас самостоятельная история про приключения Кая, Герды и их друзей: неутомимой пиратки Альфиды, забавного тролля Орма и его пушистой спутницы ласки Луты", — отмечают создатели картины.