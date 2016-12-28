"Войну и мир" вряд ли можно изучать фрагментами, считает филолог

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роман-эпопею "Война и мир" Льва Толстого вряд ли возможно изучать фрагментами, начиная с 5-го класса, так как все сцены и эпизоды произведения неразрывно связаны между собой, считает кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы, заместитель декана филологического факультета по научной работе Института Пушкина Александр Пашков.

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский предложил ввести в школьную программу изучение романа Льва Толстого с 5-го класса, начиная изучать фрагменты крупных произведений.

"Роман-эпопея "Война и мир" хоть и распадается в восприятии многих читателей на сцены и эпизоды: охота, первый бал Наташи Ростовой и другие — все же вряд ли подойдет для частичного изучения в средних классах. Даже пейзажи у Толстого неразрывно связаны с отвлеченными рассуждениями героев или автора", — сказал Пашков РИА Новости.

Он пояснил, что сама идея перераспределить изучение классики по разным классам имеет право на существование. Если школьников будут постепенно готовить к изучению сложных литературных произведений, например, в 5-8 классах познакомят с наиболее доступными для восприятия фрагментами текстов, а в 9-11 дадут тексты в полном объеме, возможно, будет польза, считает эксперт.

"Но если дойдет до воплощения этой идеи в жизнь, нужно будет действовать очень осторожно. Не всякое произведение подходит для такого фрагментарного изучения", — сказал он, добавив, что предложение ассоциации учителей интересно, требует тщательной проработки.

"Из примеров, приведенных Романом Дощинским, пожалуй, роман "Евгений Онегин" действительно поддается условному разделению на небольшие фрагменты. Многие строфы романа можно рассматривать как отдельные стихотворения", — добавил Пашков.