Юрий Грымов стал худруком московского театра "Модернъ"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Новым художественным руководителем Московского драматического театра "Модернъ" был назначен Юрий Грымов, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Приказом министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр "Модернъ" назначен Юрий Вячеславович Грымов. Контракт заключен на 3 года", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что кандидатуру Грымова по рекомендации Совета художественных руководителей московских театров одобрил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Ранее сообщалось, что Светлана Врагова-Гюрджан, которая возглавляла театр "Модернъ" с 1988 года, была уволена в связи с нарушениями в хозяйственной и финансовой деятельности.

Грымов ранее ставил спектакли для театра имени Вахтангова, театра имени Маяковского и других. Он известен фильмами "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", является обладателем более 70 кинонаград.