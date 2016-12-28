Эксперт об "украинце Достоевском": национализм вредит развитию культуры

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Даже если исследователи литературы установят, что у писателя Федора Достоевского были украинские корни, это не изменит отношения к нему, поскольку на культуру нужно смотреть шире, не опираясь только на происхождении автора, рассказал РИА Новости писатель и литературовед Павел Басинский.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал уроженца Харьковской губернии Илью Репина, потомка казачьего рода Чаек Петра Чайковского, а также Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры. "Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил он.

Федор Достоевский родился в 1821 году в Москве, по линии отца он происходил из шляхетского рода Достоевских. Дед и дядя писателя были священниками в селе Войтовицы (ныне Винницкая область Украины), там же родился отец русского классика.

"Сейчас время странного национализма, пагубного для развития культуры. На культуру надо смотреть шире. Какая разница, какие у Достоевского корни, даже если бы и были украинские, и что? У Гоголя – сплошь украинские корни, у Солженицына… Если они докажут, что у Достоевского были украинские корни – пусть докажут, это не изменит нашего отношения к Достоевскому никаким образом", — сказал Басинский.

Писатель подчеркнул, что говоря о русской культуре, не надо иметь в виду кровное происхождение. Он также привел в пример уроженца Луганского завода (ныне – Луганск) Владимира Даля, сына обрусевшего датчанина и француженки.

"Владимир Иванович Даль, который создал словарь русского языка, был по своему происхождению датчанин и француз, но, на мой взгляд, больше всего сделал для русского языка. Это бессмысленные разговоры, у кого какие корни и истоки. Культура – это горнило, которое все переплавляет, она складывается веками из многих составляющих. Великий русский писатель Лев Толстой писал в своих дневниках, что иногда он думает на французском языке, ему так бывает удобнее формулировать свои мысли. На культуры надо смотреть шире", — сказал Басинский.

Родился не на Украине, писал не на украинском



Писатель Лев Тимофеев рассказал РИА Новости, что хотя Украина всегда была и будет богата талантливыми людьми, глупо пытаться записать Достоевского в украинские писатели.

"Достоевский родился не в Украине, писал не по-украински, не на украинском материале; генетически он скорее поляк, чем украинец… что еще? Действие большинства его романов происходит в Петербурге или в российской провинции (или в Германии — "Игрок"). Он украинский писатель в той же степени, в какой английский или японский, поскольку читают его и там, и там, и там", — сказал Тимофеев.