Кинопремьеры недели: две версии "Викинга" и продолжение "Снежной королевы"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Один из самых ожидаемых проектов года, масштабный российский фильм "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли, а также продолжения двух популярных анимационных франшиз, "Снежная королева" и "Три богатыря", выходят на этой неделе в российский кинопрокат.

"Викинг"

Историческая сага "Викинг" режиссера Андрея Кравчука, продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова с Данилой Козловским в главной роли анонсируется как один из самых ожидаемых проектов года. По словам Эрнста, создатели "Викинга" работали над сценарием семь лет вплоть до начала съемок. Было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, более 800 планов компьютерной графики.

"В основе лежит "Повесть временных лет", мы рассказываем о реальных событиях и реальных героях из истории нашей страны. После просмотра "Викинга" каждый сможет ответить, кто он и почему он может гордиться историей своего народа", — сказал Эрнст на презентации фильма на фестивале Comic Con Russia.

В российский прокат фильм выйдет в двух версиях – с возрастными ограничениями 12+ и 18+, хронометраж версий отличается на 4 минуты. Картина была впервые представлена на американском кинорынке в Лос-Анджелесе в ноябре. По словам главы Роскино Екатерины Мцитуридзе более 45 стран выразили интерес к покупке прав на прокат картины.

"Мы сделали кино, которое в какой-то степени является беспрецедентным для нашей индустрии. Лет пять назад у нас не были готовы к такого рода картине! Здесь всё и все — режиссер, актеры, рабочие — на принципиально ином уровне. И требовались колоссальная выдержка, терпение, даже в какой-то степени самопожертвование иногда. Не было ни одного человека, который отбывал повинность. Боролись за каждый кадр", — цитирует пресс-служба Козловского.

Так, финальную сцену фильма снимали в итальянской Равенне. Команда "Викинга" стала первой в мире киногруппой, которую допустили снимать в базилику Сан-Витале. За разрешением пришлось обращаться в Ватикан.

© Фото: Wizart Animation (2016) Кадр из мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед"

"Снежная королева 3. Огонь и лед"

Третья часть анимационной франшизы "Снежная королева 3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина (студия Wizart совместно с китайской студией Flame Node Entertainment) повествует о приключениях повзрослевших Кая и Герды, которые едва не становятся причиной катастрофы мирового масштаба.

Первые две части вышли фильма в прокат более чем в 130 странах мира. По словам продюсера мультфильма Юрия Москвина, создатели популярного мультфильма уже обсуждают четвертую часть франшизы, а так же планируют запустить телевизионное шоу в 2017-18 годах.

"Фильм достаточно хорошо прокатался по всему миру. Он выйдет одновременно в большей части Восточной Европы, так же выйдет в Корее и Турции. Это показывает, что нам доверяют, нас продвигают, потому что мультфильм покупают на раннем этапе. Доверие к российской анимации растет", — сказал на пресс-конференции Москвин.

© Фото: Анимационная студия Мельница (2016) Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

"Три богатыря и морской царь"

В преддверии Нового года на экраны выходит продолжение еще одного полюбившегося россиянам анимационного фильма — "Три богатыря и Морской царь" (студии "Мельница", СТБ). Первый фильм "Алёша Попович и Тугарин Змей" режиссера Константина Бронзита вышел в прокат в 2004 году и стал одним из самых кассовых мультфильмов России.

В седьмом фильме о приключениях самых известных богатырей Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец сбегают от семейных проблем в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время морской царь решил жениться, для чего утопил Киев. Богатырям предстоит спасти город. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев и другие.