Кинопремьеры недели: две версии "Викинга" и продолжение "Снежной королевы"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Один из самых ожидаемых проектов года, масштабный российский фильм "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли, а также продолжения двух популярных анимационных франшиз, "Снежная королева" и "Три богатыря", выходят на этой неделе в российский кинопрокат.
"Викинг"
"В основе лежит "Повесть временных лет", мы рассказываем о реальных событиях и реальных героях из истории нашей страны. После просмотра "Викинга" каждый сможет ответить, кто он и почему он может гордиться историей своего народа", — сказал Эрнст на презентации фильма на фестивале Comic Con Russia.
В российский прокат фильм выйдет в двух версиях – с возрастными ограничениями 12+ и 18+, хронометраж версий отличается на 4 минуты. Картина была впервые представлена на американском кинорынке в Лос-Анджелесе в ноябре. По словам главы Роскино Екатерины Мцитуридзе более 45 стран выразили интерес к покупке прав на прокат картины.
Так, финальную сцену фильма снимали в итальянской Равенне. Команда "Викинга" стала первой в мире киногруппой, которую допустили снимать в базилику Сан-Витале. За разрешением пришлось обращаться в Ватикан.
"Снежная королева 3. Огонь и лед"
Третья часть анимационной франшизы "Снежная королева 3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина (студия Wizart совместно с китайской студией Flame Node Entertainment) повествует о приключениях повзрослевших Кая и Герды, которые едва не становятся причиной катастрофы мирового масштаба.
Первые две части вышли фильма в прокат более чем в 130 странах мира. По словам продюсера мультфильма Юрия Москвина, создатели популярного мультфильма уже обсуждают четвертую часть франшизы, а так же планируют запустить телевизионное шоу в 2017-18 годах.
"Фильм достаточно хорошо прокатался по всему миру. Он выйдет одновременно в большей части Восточной Европы, так же выйдет в Корее и Турции. Это показывает, что нам доверяют, нас продвигают, потому что мультфильм покупают на раннем этапе. Доверие к российской анимации растет", — сказал на пресс-конференции Москвин.
"Три богатыря и морской царь"
В преддверии Нового года на экраны выходит продолжение еще одного полюбившегося россиянам анимационного фильма — "Три богатыря и Морской царь" (студии "Мельница", СТБ). Первый фильм "Алёша Попович и Тугарин Змей" режиссера Константина Бронзита вышел в прокат в 2004 году и стал одним из самых кассовых мультфильмов России.
В седьмом фильме о приключениях самых известных богатырей Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец сбегают от семейных проблем в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время морской царь решил жениться, для чего утопил Киев. Богатырям предстоит спасти город. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев и другие.