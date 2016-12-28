В "Пионере" бесплатно покажут документальный фильм о докторе Лизе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бесплатный показ документального фильма "Мой друг доктор Лиза", посвященный памяти жертв крушения самолета Ту-154 в Черном море, состоится в московском "Пионере" в среду, сообщает пресс-служба кинотеатра.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"В среду, 28 декабря, в кинотеатре "Пионер" состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева "Мой друг доктор Лиза", посвященный жертвам воскресной трагедии в Черном море, унесшей жизни 92 человек. Вход на показ бесплатный. Начало в 19.10. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18.30", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фильм продолжительностью чуть более 50 минут был снят в 2010 году, рассказывает о деятельности Елизаветы Глинки и показывает ее такой, какой она была в повседневной жизни.