Калининградская область создаст условия для кинопроизводства в регионе

КАЛИНИНГРАД, 27 дек — РИА Новости. Калининградская область подтвердила свое участие в качестве пилотного региона в проекте по запуску в России системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов, сообщила пресс-служба правительства области.

Соглашение о реализации инициативы на территории области подписали во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, директор направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Документ закрепляет договоренности сторон о сотрудничестве в создании в Калининградской области условий для кинопроизводителей. В частности, речь идет о введении на региональном уровне механизма рибейта (возврата части потраченных в регионе средств на съемку фильмов), создании кинокомиссии (службы "единого окна" для организации съемочного процесса)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках соглашения планируется внедрить в регионе экспериментальную образовательную программу по дополнительной профориентации молодых специалистов.

Региону также предстоит участвовать в разработке законодательной и нормативно-правовой базы. "Дорожную карту" с планом реализации совместных инициатив участников соглашения и проектов по развитию кино- и телепроизводства на территории Калининградской области нужно будет разработать до 1 февраля 2017 года.

"Режиссеров привлекают логистические преимущества региона, расположенного недалеко от Москвы, Санкт-Петербурга и рядом с Европой, интересует уникальное историческое и культурное наследие. Кинобизнес может стать очень перспективным направлением творческого кластера региональной экономики, принести дивиденды для туризма, сферы сервиса и других отраслей", — сказал Алиханов.

Программу поддерживают министерство культуры РФ, министерство связи и массовых коммуникаций, Минэкономразвития и Фонд кино, который стал инициатором введения системы рибейтов на территории субъектов РФ. Ранее калининградские власти подтвердили планы по участию в федеральной программе. В этом проекте доля регионального рибейта оценивается в 20%. В областном бюджете на эти цели заложено 20 миллионов рублей.