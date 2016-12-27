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Культура

Калининградская область создаст условия для кинопроизводства в регионе

19:5627.12.2016
(обновлено: 20:00 27.12.2016)
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Калининград. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 27 дек — РИА Новости. Калининградская область подтвердила свое участие в качестве пилотного региона в проекте по запуску в России системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов, сообщила пресс-служба правительства области.

Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку. 2 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Соглашение о реализации инициативы на территории области подписали во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, директор направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Документ закрепляет договоренности сторон о сотрудничестве в создании в Калининградской области условий для кинопроизводителей. В частности, речь идет о введении на региональном уровне механизма рибейта (возврата части потраченных в регионе средств на съемку фильмов), создании кинокомиссии (службы "единого окна" для организации съемочного процесса)", — говорится в сообщении.

Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку. 2 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Кроме того, в рамках соглашения планируется внедрить в регионе экспериментальную образовательную программу по дополнительной профориентации молодых специалистов.

Региону также предстоит участвовать в разработке законодательной и нормативно-правовой базы. "Дорожную карту" с планом реализации совместных инициатив участников соглашения и проектов по развитию кино- и телепроизводства на территории Калининградской области нужно будет разработать до 1 февраля 2017 года.

"Режиссеров привлекают логистические преимущества региона, расположенного недалеко от Москвы, Санкт-Петербурга и рядом с Европой, интересует уникальное историческое и культурное наследие. Кинобизнес может стать очень перспективным направлением творческого кластера региональной экономики, принести дивиденды для туризма, сферы сервиса и других отраслей", — сказал Алиханов.

Программу поддерживают министерство культуры РФ, министерство связи и массовых коммуникаций, Минэкономразвития и Фонд кино, который стал инициатором введения системы рибейтов на территории субъектов РФ. Ранее калининградские власти подтвердили планы по участию в федеральной программе. В этом проекте доля регионального рибейта оценивается в 20%. В областном бюджете на эти цели заложено 20 миллионов рублей.

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