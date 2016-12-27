"Современник" поможет близким погибших артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Московский театр "Современник" выступил с инициативой сбора пожертвований для близких артистов ансамбля им. Александрова, погибших в катастрофе с Ту-154, сообщается на сайте театра.

"25 декабря случилось непоправимое. Разбился самолет, на борту которого были и наши коллеги из ансамбля им. Александрова. Больно, страшно, горько. Скорбим и считаем своим долгом по мере сил помочь близким погибших в авиакатастрофе. Присоединяйтесь к нам", — такой призыв размещен на сайте "Современника".

Все собранные средства, как сказано в сообщении, будут переданы ансамблю им. Александрова 2 февраля на 40-й день со дня гибели артистов.

Коробка для пожертвований стоит в фойе театра во Дворце на Яузе, где "Современник" работает на время ремонта основного здания театра на Чистых прудах.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.