МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Актрису Инну Чурикову выписали из больницы после перелома руки, сообщили РИА Новости в справочной службе городской больницы №31.

Ранее стало известно, что ведущая актриса московского театра "Ленком" Инна Чурикова сломала руку.

"Ее выписали", — сказал представитель медицинского учреждения.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей в Башкирии. С 1975 года — актриса Московского государственного театра "Ленком". Также зрителям запомнились ее роли в кинолентах "Тот самый Мюнхгаузен" (1979) Марка Захарова, "Военно-полевой роман" (1983) Петра Тодоровского, "Курьер" (1987) Карена Шахназарова, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.