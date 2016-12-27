Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи
14:3227.12.2016
(обновлено: 15:10 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
В концертном зале им. Чайковского в Москве 29 декабря прозвучит Реквием Джузеппе Верди в исполнении хора и Симфонического оркестра Мариинского театра п/у Валерия Гергиева: концерт будет посвящен памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщили РИА Новости в "Мариинке".
Погибшие в авиакатастрофе – главный военный дирижер Валерий Хилилов, артисты ансамбля им. Александрова, начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова – это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе и ежегодный Московский Пасхальный фестиваль.
Реквием прозвучит 29 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Солисты – Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Ильдар Абдразаков, также в исполнении участвуют хор Академии хорового искусства им. Попова и Государственный областной хор им. Кожевникова.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.