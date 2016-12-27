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Культура

Сергей Пенкин назвал Джорджа Майкла эталоном современной поп-музыки

11:3927.12.2016
(обновлено: 11:42 27.12.2016)
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Британский певец Джордж Майкл. Архивное фото
© AFP 2016/ Leon Neal

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в понедельник в возрасте 53 лет, был эталоном современной поп-музыки, таких исполнителей, как он, больше не будет никогда, считает певец Сергей Пенкин.

Британский певец Джордж Майкл. 2005 год
© REUTERS/ Tobias Schwarz/File Photo
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Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в Лондоне в понедельник, у себя дома. По предварительным данным причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

"Мне очень жаль, что он так рано ушёл от нас, он ведь был ещё молод. Я очень любил творчество Джорджа Майкла, многому учился у него. Считаю его эталоном современной поп-музыки", — сказал Пенкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что счастлив был побывать на юбилейном шоу Майкла в Москве, которое произвело на певца неизгладимое впечатление.

"Такие артисты появятся нескоро, вернее, их больше не будет никогда. Я пока вообще не могу осознать, что его уже нет. Он всегда останется с нами, ведь такая музыка — вечна", — добавил российский исполнитель.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

Легенда ритм-энд-блюза Джордж Майкл
Британский певец Джордж Майкл. 2007 год
© REUTERS/ John Kolesidis/File Photo
Настоящее имя артиста – Георгиос Кириякос Панайотоу. Он родился 25 июня 1963 года в Лондоне.
Британские певцы Джордж Майкл и Пол Маккартни. 2005 год
© REUTERS/ Stephen Hird/File Photo
В 1986 году вышел в свет авторский сингл Джорджа Майкла A Different Corner, который возглавил британские чарты.
На фото: Джордж Майкл и Пол Маккартни на концерте в Гайд-парке в Лондоне.
Британский певец Джордж Майкл перед началом пресс-конференции в Королевском оперном театре в Лондоне. 2011 год
© REUTERS/ Stefan Wermuth/File Photo
В дуэте с Аретой Франклин Джордж Майкл исполнил композицию I Knеw Yоu Wеrе Wаiting (Fоr Ме), занявшую первые позиции хит-парадов многих стран мира. За этот сингл они были удостоены премии Grammy в номинации "Лучший вокал в стиле ритм-энд-блюз".
Британский певец Джордж Майкл во время концерта в Лондоне. 2007 год
© REUTERS/ Dylan Martinez/File Photo
В 16 лет Джордж Майкл вместе с одноклассником Эндрю Риджли образовал костяк школьной группы The Executive. Но единственным их хитом стала песня Rude Boy, и команда очень быстро распалась.
Британский певец Джордж Майкл во время концерта в Барселоне. 2006 год
© AFP 2016/ Cesar Rangel
Майкл с Эндрю создали дуэт Wham!. В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big вошел в историю как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии.
Британский певец Джордж Майкл 1993 год
© AP Photo/ Alistair Grant
В 1988 году Джордж Майкл выпустил сингл под названием I Want Your Sex, который был запрещён в дневных выпусках на радио в Британии, но несмотря на это занял первую строчку в британском хит-параде.
Британский певец Джордж Майкл во время концерта в Братиславе. 2007 год
© AFP 2016/ Samuel Kubani
Затем появился первый сольный альбом певца Faith, который разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска Father Figure, One More Try и Monkey заслужили славу хитов в США и Великобритании.
Британский певец Джордж Майкл. 2005 год
© REUTERS/ Tobias Schwarz/File Photo
В 1991 году появился второй диск Джорджа Майкла под названием Listen Without Prejudice, тираж которого составил несколько миллионов. Сингл Praying For Time из альбома занял первую позицию чартов США.
Британский певец Джордж Майкл получает премию American Music Awards в Лос-Анджелесе. 1989 год
© AP Photo/ Alan Greth
Композиция под названием Don't Let The Sun Go Down On Me, исполненная дуэтом с Элтоном Джоном, заняла первые строчки хит-парадов США и Великобритании.
На фото: Джордж Майкл получает премию American Music Awards в Лос-Анджелесе, 1989 год.
Британский певец Джордж Майкл во время концерта. 1991 год
© AP Photo/ Fiona Hanson/File
На концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, который проходил в Лондоне, Джордж Майкл выступил вместе с группой Queen. Впоследствии альбом под названием Five Live EP, записанный при участии Queen, занял первое место в хит-параде Великобритании.
Британский певец Джордж Майкл во время пресс-конференции в Королевском оперном театре, Лондон. 2011 год
© AFP 2016/ Leon Neal
В 1988 году певец был удостоен еще одной статуэтки Grammy в номинации "Лучший вокалист года".
Британский певец Джордж Майкл. 2005 год
© REUTERS/ Tobias Schwarz/File Photo
В октябре 1998 года Джордж Майкл выпустил композицию Outside, занявшую вторую строчку британского чарта. Его сборник песен Ladies & Gentlemen держал первое место британского хит-парада в течение восьми недель.
Джордж Майкл и Стиви Уандер во время 4th annual VH1 Honors. 1994 год
© AP Photo/ Mark J. Terrill
В 1996 году вышел в свет альбом Джорджа Майкла под названием Older, который впоследствии был признан критиками самым успешным альбомом десятилетия.
На фото: Джордж Майкл и Стиви Уандер.
Британский певец Джордж Майкл во время концерта. 2011 год
© REUTERS/ Tobias Schwarz/File photo
В 1999 году в свет вышла кавер-версия песни Stevie Wonder As, исполненная вместе с Mary J. Blige, которая сразу попала в пятёрку лучших в Великобритании. В конце того же года появился сборник кавер-версий Songs From The Last Century.
Британский певец Джордж Майкл выступает во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне. 2012 год
© AFP 2016/ Leon Neal
Далее в карьере певца последовал перерыв в два года. Возвращение на сцену состоялось в марте 2001 года. Сингл под названием Freeek! сразу завоевал статус хита.
Британский певец Джордж Майкл во время концерта. 1997 год
© REUTERS/ Fred Prouser/File Photo
В 2006 году вышел альбом лучших хитов Джорджа Майкла Twenty Five, приуроченный к 25-летию его творческой деятельности. В том же году певец отправился в мировое турне. В 2007 году он в рамках тура впервые дал концерты в Москве и Киеве.
Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Боно, Пол Маккартни и организаторы благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне
© AP Photo/ Joe Schaber
В марте 2004 года вышел очередной альбом Джорджа Майкла Patience.
На фото: Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Боно, Пол Маккартни и организаторы благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Британский певец Джордж Майкл. 2006 год
© REUTERS/ Phil Noble/File Photo
В декабре 2009 года в свет вышел новый рождественский сингл певца December Song (I Dreamed of Christmas).
Певец Джордж Майкл
© REUTERS/ Stefan Wermuth/File Photo
Летом 2012 года вышел новый сингл Джорджа Майкла White Light. С этой песней, (а также с одним из прежних хитов – песней Freedom) певец выступил 12 августа 2012 года на закрытии 30-х Летних Олимпийских игр в Лондоне.
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