Сергей Пенкин назвал Джорджа Майкла эталоном современной поп-музыки

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в понедельник в возрасте 53 лет, был эталоном современной поп-музыки, таких исполнителей, как он, больше не будет никогда, считает певец Сергей Пенкин.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в Лондоне в понедельник, у себя дома. По предварительным данным причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

"Мне очень жаль, что он так рано ушёл от нас, он ведь был ещё молод. Я очень любил творчество Джорджа Майкла, многому учился у него. Считаю его эталоном современной поп-музыки", — сказал Пенкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что счастлив был побывать на юбилейном шоу Майкла в Москве, которое произвело на певца неизгладимое впечатление.

"Такие артисты появятся нескоро, вернее, их больше не будет никогда. Я пока вообще не могу осознать, что его уже нет. Он всегда останется с нами, ведь такая музыка — вечна", — добавил российский исполнитель.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.