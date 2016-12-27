Вспоминая хор Александрова: концерты в США в память о жертвах теракта 9/11

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Многолетняя творческая биография ансамбля имени Александрова включает немало различных городов и стран, где выступали его участники, однако один концерт в 2005 году стал по-настоящему знаковым. РИА Новости вспоминает выступление российских артистов на месте самого крупного теракта в истории человечества – у мемориала Ground Zero в Нью-Йорке.

В результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, в Черном море в воскресенье утром погибли 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих и члены экипажа. Всего на борту находились 92 человека.

Молитва о невинных жертвах

Гастроли ансамбля в США весной 2005 года были организованы Российским информационным агентством "Новости" и были приурочены к 60-летию общей победы США и СССР над фашистской Германией.

Изначально предполагалось дать несколько концертов в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Но руководитель коллектива полковник Леонид Малев принял решение сделать незапланированное выступление на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхеттене, где 11 сентября 2001 года был совершен чудовищный теракт , который унес жизни более трех тысяч человек.

"Приехав в Соединенные Штаты, мы посчитали своим долгом возложить венок на месте трагедии 11 сентября, которая не оставила равнодушными честных людей во всем мире, и спеть произведение в память о невинных жертвах этого злодеяния, — рассказывал тогда в интервью РИА Новости Малев. — "Богородица, дева, радуйся" — это молитва о душах живых и мертвых и их Спасителе".

По его словам, это выступление должно было стать символом нового единения двух народов в борьбе с общим злом – терроризмом, как когда-то они объединились в борьбе с фашизмом.

Как вспоминает бывший руководитель бюро РИА Новости в Нью-Йорке Дмитрий Климентов, который тогда был одним из организаторов гастролей, согласовать выступление на Ground Zero с американскими властями удалось без проблем, несмотря на повышенные меры безопасности, которые действовали в этом районе.

"Это было совершенно спонтанное выступление. Их (хор – ред.) привезли на автобусах, они вышли, построились вдоль стены с именами погибших во время терактов и возложили венок в память жертв. И начали петь. Без сопровождения, "а капелла". Там всегда много людей и американцы слушали, открыв рты. И долго, долго потом аплодировали, многие плакали. Принимали ансамбль шикарно!" — вспоминает Климентов.

Помимо выступления на Ground Zero ансамбль Александрова в Нью-Йорке также выступил в прямом эфире популярной программы "Субботнее утреннее шоу" телекомпании CBS. Собрав внушительную аудиторию на Пятой авеню, перед знаменитым отелем "Плаза", российский военный хор исполнил свои фирменные номера — "Катюшу" и "Калинку".

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Концерт у Капитолия

После Нью-Йорка состоялась поездка в Вашингтон, где прославленный коллектив выступил перед заданием Капитолия со специальной программой к 60-летию Победы. Концерт прошел в канун юбилея легендарной встречи на Эльбе — исторической встречи российских и американских солдат, вместе участвовавших в разгроме фашизма в качестве союзников и встретившихся на территории Германии в районе Торгау 25 апреля 1945 года.

В программе были и сольные, и хоровые выступления, и танцы. Выступление началось с исполнения гимнов России и США, затем прозвучали такие известные песни на военную тематику, как "Священная война", "Соловьи", "Смуглянка", "День Победы". Вошли в программу и американские "God Bless America" и "Glory, Glory, Alleluia", а также хореографическая композиция "Встреча на Эльбе".

"Они (ансамбль – ред.) профессионалы, профессионалы высокой пробы. Им это (гастроли) тоже очень понравилось. Все было организовано хорошо и впечатления были очень хорошие", — рассказывает Климентов.