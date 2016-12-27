Вспоминая хор Александрова: концерты в США в память о жертвах теракта 9/11

08:3027.12.2016
(обновлено: 08:34 27.12.2016)
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Многолетняя творческая биография ансамбля имени Александрова включает немало различных городов и стран, где выступали его участники, однако один концерт в 2005 году стал по-настоящему знаковым. РИА Новости вспоминает выступление российских артистов на месте самого крупного теракта в истории человечества – у мемориала Ground Zero в Нью-Йорке.
В результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, в Черном море в воскресенье утром погибли 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих и члены экипажа. Всего на борту находились 92 человека.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Молитва о невинных жертвах
Гастроли ансамбля в США весной 2005 года были организованы Российским информационным агентством "Новости" и были приурочены к 60-летию общей победы США и СССР над фашистской Германией.
Изначально предполагалось дать несколько концертов в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Но руководитель коллектива полковник Леонид Малев принял решение сделать незапланированное выступление на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхеттене, где 11 сентября 2001 года был совершен чудовищный теракт
, который унес жизни более трех тысяч человек.
"Приехав в Соединенные Штаты, мы посчитали своим долгом возложить венок на месте трагедии 11 сентября, которая не оставила равнодушными честных людей во всем мире, и спеть произведение в память о невинных жертвах этого злодеяния, — рассказывал тогда в интервью РИА Новости Малев. — "Богородица, дева, радуйся" — это молитва о душах живых и мертвых и их Спасителе".
По его словам, это выступление должно было стать символом нового единения двух народов в борьбе с общим злом – терроризмом, как когда-то они объединились в борьбе с фашизмом.
Как вспоминает бывший руководитель бюро РИА Новости в Нью-Йорке Дмитрий Климентов, который тогда был одним из организаторов гастролей, согласовать выступление на Ground Zero с американскими властями удалось без проблем, несмотря на повышенные меры безопасности, которые действовали в этом районе.
"Это было совершенно спонтанное выступление. Их (хор – ред.) привезли на автобусах, они вышли, построились вдоль стены с именами погибших во время терактов и возложили венок в память жертв. И начали петь. Без сопровождения, "а капелла". Там всегда много людей и американцы слушали, открыв рты. И долго, долго потом аплодировали, многие плакали. Принимали ансамбль шикарно!" — вспоминает Климентов.
Помимо выступления на Ground Zero ансамбль Александрова в Нью-Йорке также выступил в прямом эфире популярной программы "Субботнее утреннее шоу" телекомпании CBS. Собрав внушительную аудиторию на Пятой авеню, перед знаменитым отелем "Плаза", российский военный хор исполнил свои фирменные номера — "Катюшу" и "Калинку".
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Концерт у Капитолия
После Нью-Йорка состоялась поездка в Вашингтон, где прославленный коллектив выступил перед заданием Капитолия со специальной программой к 60-летию Победы. Концерт прошел в канун юбилея легендарной встречи на Эльбе — исторической встречи российских и американских солдат, вместе участвовавших в разгроме фашизма в качестве союзников и встретившихся на территории Германии в районе Торгау 25 апреля 1945 года.
В программе были и сольные, и хоровые выступления, и танцы. Выступление началось с исполнения гимнов России и США, затем прозвучали такие известные песни на военную тематику, как "Священная война", "Соловьи", "Смуглянка", "День Победы". Вошли в программу и американские "God Bless America" и "Glory, Glory, Alleluia", а также хореографическая композиция "Встреча на Эльбе".
"Они (ансамбль – ред.) профессионалы, профессионалы высокой пробы. Им это (гастроли) тоже очень понравилось. Все было организовано хорошо и впечатления были очень хорошие", — рассказывает Климентов.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.