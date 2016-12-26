Коллега солиста ансамбля Александрова заявил, что артист "торопился жить"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Погибший в при крушении Ту-154 близ Сочи солист ансамбля имени Александрова Дмитрий Бабовников "торопился жить" – успевал совмещать работу в хоре с пением в группе "КАЛИНА folk", был внимательным и любящим отцом, рассказала РИА Новости в понедельник худрук группы Елена Комарова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Дмитрий Бабовников пел в созданной в 2009 году группе "КАЛИНА folk", состоящей из четверых профессиональных вокалистов, выпускников РАМ имени Гнесиных. В репертуаре сотни композиций на стихи и музыку известных поэтов и музыкантов. В апреле текущего года группа стала финалистом всероссийского музыкального конкурса "Новая звезда".

"Он работал в Александровском хоре ведущим солистом. И у нас появилась в свое время идея сделать параллельный проект, свой. Четыре участника — два парня и две девочки… Решили и русские народные петь, и русских авторов. Голоса все подобрались замечательно. Столько с Димой осталось видео, аудио. Он успел за семь лет очень многое – более ста песен, наверное, в его исполнении", — рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, гибель Дмитрия – непоправимая утрата.

"Это уникальный человек, светлейший, добрейший, отзывчивый. Дисциплинированный. Всегда на помощь придет. Понимал, что такое долг, это воспитание — мама и папа вложили в Димку очень многое. Русский парень, душа широкая", — говорит Комарова.

Она отмечает — Дмитрий был "очень цельным человеком", трудоголиком. "Со студии на концерт… он пытался все успеть. Я ему говорила – зачем ты торопишься? А он говорил – надо. Он моторчик был. И вот эта поездка…", — вспоминает собеседница агентства.

"Мы знали, что он поедет, но не знали, когда, он даже маме не сказал, хотя все ей говорил. Я так думаю, что он хотел просто быстро съездить, никого не беспокоить. У нас на новый год планы, концерты. Мы счастливы, мы не думали ни о чем. Концерт сольный прошел, три часа мы на сцене. Жить да жить ему!", — добавляет она.

На странице Бабовникова Вконтакте последним, 24 декабря, выложено его фото с дочерью, он в образе Деда Мороза.

"Он очень много внимания ребенку уделял. Сейчас много говорят про семейные ценности. Для Димы это не было пустым звуком. У нас все творчество на этом построено. И он так жил. Он и пел, и жил так", — подчеркивает Елена.

По ее словам, группа была очень важна для Бабовникова. "У них (александровцев – ред.) очень большая напряженность во времени. Но "Калина" у него как отдушина, потому что он мог солировать. Мы подобрали репертуар нами любимый, от нотки до нотки. Вы послушайте его голос. Он поет просто нереально", — говорит собеседница агентства. Она отметила, что запланированные концерты группа отменить не может, и музыканты будут выступать втроем.