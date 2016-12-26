США
28.1228 декабря04:14МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Коллега солиста ансамбля Александрова заявил, что артист "торопился жить"

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (481)
20:4426.12.2016
119681
Солист академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Погибший в при крушении Ту-154 близ Сочи солист ансамбля имени Александрова Дмитрий Бабовников "торопился жить" – успевал совмещать работу в хоре с пением в группе "КАЛИНА folk", был внимательным и любящим отцом, рассказала РИА Новости в понедельник худрук группы Елена Комарова.

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ролдугин: ансамбль Александрова в Сирии снижал агрессию враждующих сторон

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Дмитрий Бабовников пел в созданной в 2009 году группе "КАЛИНА folk", состоящей из четверых профессиональных вокалистов, выпускников РАМ имени Гнесиных. В репертуаре сотни композиций на стихи и музыку известных поэтов и музыкантов. В апреле текущего года группа стала финалистом всероссийского музыкального конкурса "Новая звезда".

Главный военный дирижер России Валерий Халилов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Филармонии Тувы могут присвоить имя погибшего в катастрофе Ту-154 Халилова

"Он работал в Александровском хоре ведущим солистом. И у нас появилась в свое время идея сделать параллельный проект, свой. Четыре участника — два парня и две девочки… Решили и русские народные петь, и русских авторов. Голоса все подобрались замечательно. Столько с Димой осталось видео, аудио. Он успел за семь лет очень многое – более ста песен, наверное, в его исполнении", — рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, гибель Дмитрия – непоправимая утрата.

"Это уникальный человек, светлейший, добрейший, отзывчивый. Дисциплинированный. Всегда на помощь придет. Понимал, что такое долг, это воспитание — мама и папа вложили в Димку очень многое. Русский парень, душа широкая", — говорит Комарова.

Главный военный дирижер вооруженных сил РФ Валерий Халилов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Спасскую башню"–2017 свяжут с именем погибшего при падении Ту-154 Халилова

Она отмечает — Дмитрий был "очень цельным человеком", трудоголиком. "Со студии на концерт… он пытался все успеть. Я ему говорила – зачем ты торопишься? А он говорил – надо. Он моторчик был. И вот эта поездка…", — вспоминает собеседница агентства.

"Мы знали, что он поедет, но не знали, когда, он даже маме не сказал, хотя все ей говорил. Я так думаю, что он хотел просто быстро съездить, никого не беспокоить. У нас на новый год планы, концерты. Мы счастливы, мы не думали ни о чем. Концерт сольный прошел, три часа мы на сцене. Жить да жить ему!", — добавляет она.

На странице Бабовникова Вконтакте последним, 24 декабря, выложено его фото с дочерью, он в образе Деда Мороза.

"Он очень много внимания ребенку уделял. Сейчас много говорят про семейные ценности. Для Димы это не было пустым звуком. У нас все творчество на этом построено. И он так жил. Он и пел, и жил так", — подчеркивает Елена.

Цветы у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ансамбль Росгвардии даст концерт в память о погибших при крушении Ту-154

По ее словам, группа была очень важна для Бабовникова. "У них (александровцев – ред.) очень большая напряженность во времени. Но "Калина" у него как отдушина, потому что он мог солировать. Мы подобрали репертуар нами любимый, от нотки до нотки. Вы послушайте его голос. Он поет просто нереально", — говорит собеседница агентства. Она отметила, что запланированные концерты группа отменить не может, и музыканты будут выступать втроем.

Комментировать
+
Культура
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.