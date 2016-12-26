Солисты ансамбля Александрова поддерживали связь со своим педагогом из Орла

БРЯНСК, 26 дек — РИА Новости. Выпускники Орловского института культуры, солисты ансамбля песни и пляски имени Александрова Дмитрий Литвяков, Борис Сулейманов и Аркадий Узловский не прерывали связи с родным учебным заведение и после выпуска, всегда приглашали своих педагогов на большие концерты ансамбля в Москве, рассказала РИА Новости доцент кафедры хорового дирижирования вуза Людмила Малацай.

© фото со страницы Людмила Малацай "ВКонтакте" Выпускники Орловского института культуры, солисты ансамбля песни и пляски имени Александрова Дмитрий Литвяков, Борис Сулейманов и Аркадий Узловский

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Я уже пять лет как считаю своим праздником не 8 марта, а 23 февраля, потому что именно в этот день езжу в Москву в зал Чайковского, на концерт ансамбля. Мальчишки всегда приглашали!" — рассказала педагог.

Выпускники Людмилы Малацай, по ее словам, оставались ей родными людьми и после выпуска.

"У Димочки Литвякова в феврале этого года сын родился, у Боречки Сулейманова Варенька должна была в наступающем году в школу пойти. Аркадий — самый молодой, 23 года, единственный ребёнок в родителей", — вспоминает педагог своих выпускников.

Двое из артистов – Дмитрий Литвяков и Борис Сулейманов — родом из Брянской области, им было по 30 лет. Самый молодой из ее погибших учеников – Аркадий Узловский, ему в этом году исполнилось 23 года. Она лично писала им рекомендации для поступления в ансамбль.

Ребята же не забывали своего педагога: приглашали на концерты, присылали видеопоздравления с праздниками. Один из таких видеоприветов Малацай разместила на своей страничке в социальной сети. Любительский ролик, где солисты ансамбля шлют привет родному институту и поют "Многая лета", буквально за несколько часов набрал более шести тысяч просмотров и сотни комментариев с соболезнованиями.