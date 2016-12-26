Фильм "Пассажиры" стал лидером российского проката по итогам выходных

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Космическая мелодрама "Пассажиры" заняла первую строчку российского проката по итогам выходных, собрав более 278 миллионов рублей в первый уикенд, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

По сюжету, космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту летит в далеком космосе навстречу планете, которая должна стать для всех новым домом. Все погружены в искусственный сон, однако по неизвестной причине двое пассажиров просыпаются и понимают, что до конечного путешествия осталось еще 90 лет, и им суждено остаток жизни провести вместе. Главные роли в фильме исполнили оскароносная Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, прославившийся после другого фантастического фильма "Стражи Галактики".

Новогодний альманах Тимура Бекмамбетова "Елки-5" занял вторую строчку рейтинга, собрав в первые прокатные выходные 182,1 миллиона рублей. Новая часть франшизы "Звездные войны" под названием "Изгой-один: Звездные войны. Истории" сместилась на третью строку со сборами в 100,5 миллионов рублей. За две недели проката фильм собрал 516,7 миллионов рублей.

На четвертой строке оказалась рождественская драма "Призрачная красота" с Уиллом Смитом в главной роли, собравшая за выходные 36,6 миллиона рублей. Всего сборы картины за две недели проката составили 159,4 миллиона. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Моана", собравший 29,7 миллиона рублей за выходные и 786,1 миллиона за четыре недели проката.