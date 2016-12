Троицкий о Джордже Майкле: попсовый красавец с трагической судьбой

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Скончавшийся в понедельник в Лондоне поп-певец Джордж Майкл был неоднозначной фигурой, он стал первым представителем шоу-бизнеса, который требовал у музыкальной компании соблюдения своих прав, но судебные тяжбы подкосили его здоровье, рассказал РИА Новости музыкальный критик Артемий Троицкий.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в Лондоне возрасте 53 лет, у себя дома. По предварительным данным причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

"На мой взгляд, это странная, довольно трагическая фигура. С одной стороны, попсовый красавец, любимец девушек и юношей, с другой — человек с очень тяжелой, драматичной и неказистой судьбой. Молодость его прошла искрометно и идеально, а потом он стал проявлять строптивость, судился со своей фирмой грамзаписи, став, фактически, первой поп-звездой, которая выступила против диктата шоу-бизнеса, и потребовал соблюдения своих прав", — рассказал Троицкий.

В 1992 году певец начал долгую изнурительную судебную тяжбу с компанией Sоnу, которая организовала слабую поддержку его пластинки "Listen Without Prejudice Vol.1", поскольку певец отказался поддерживать навязанную студией концепцию его музыки и образов. Конфликт с Sony разрешился не в его пользу. По словам критика, судебные тяжбы подкосили здоровье певца, а также сказались на его репутации.

"Никаких больших музыкальных новостей с его стороны последние два года не было, последний альбом вышел в 2014 году. Жил он тихо, по-видимому, болел", — заключил Троицкий.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.