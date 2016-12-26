Ансамбль Росгвардии даст концерт в память о погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии 18 января даст в Тель-Авиве концерт в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи артистах академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, сообщает в понедельник временный информационный центр ведомства.

"Академический ансамбль даст в Тель-Авиве концерт в память о погибших. А 23 февраля ансамбль Росгвардии под руководством начальника и художественного руководителя народного артиста Российской Федерации генерал-майора Виктора Елисеева выступит в Концертном зале имени Чайковского. Артисты выйдут на сцену в траурных повязках и вместе с Иосифом Кобзоном в память о коллегах споют песни "Священная война", "Полюшко-поле", "Журавли", — говорится в сообщении.

Худрук ансамбля Росгвардии выразил глубокие соболезнования семьям и коллегам в связи с трагической гибелью артистов ансамбля имени Александрова и его художественного руководителя генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

"С генералом Валерием Халиловым нас объединяла большая дружба, еще детьми мы вместе учились в одной музыкальной школе. Валерий Михайлович был выдающимся музыкантом, очень скромным человеком и очень близким моим другом. Уверен, что коллектив возродится. Но сейчас мы в шоке от того, что наших товарищей нет. Соболезнуем семьям, соболезнуем коллегам. Эту потерю не восполнить", — подчеркнул Елисеев.