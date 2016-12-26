"Спасскую башню"–2017 свяжут с именем погибшего при падении Ту-154 Халилова

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" в 2017 году будет связан с именем художественно руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.

Генерал-лейтенант Валерий Халилов, до весны текущего года в течение 14 лет возглавлявший Военно-оркестровую службу Вооруженных сил России в ранге главного военного дирижера, был и музыкальным руководителем фестиваля.

"Фестиваль "Спасская башня-2017", который в этом году пройдет с 26 августа по 3 сентября, и все последующие фестивали, безусловно, будут связаны с именем великого маэстро. Ведь он навсегда останется первым музыкальным руководителем фестиваля", — говорится в сообщении дирекции.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, "Звезды" и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.