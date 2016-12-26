Книги на каникулы: таинственная история Тартт и бразильский колорит Амаду

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новогодние праздники станут отличным поводом провести день-другой за чтением больших и невероятно увлекательных романов, на которые прежде не удавалось выкроить время. В обзоре РИА Новости – пронзительная история Джона Уильямса о фермерском сыне, который стал университетским профессором, ироничный роман Жоржи Амаду о своеобразной супружеской жизни доны Флор, психологический триллер об убийстве в университетском городке от Донны Тартт, исповедь угасающего сознания в исполнении Жауме Кабре и небольшой новогодний бонус.

"Стоунер" (1965 год)

Роман малоизвестного американского писателя Джона Уильямса привлек внимание к скромной персоне главного героя, университетского преподавателя Уильяма Стоунера, спустя 50 лет после публикации. Назвать запоздалое мировое признание произведения счастливым вряд ли можно: при жизни автор так и не дождался слов благодарности ни за одну из своих немногочисленных книг, а звание лауреата Национальной книжной премии США ему пришлось разделить с постмодернистом Джоном Симмонсом Бартом.

История Стоунера созвучна с биографией автора, который был столь же горячо влюблен в литературу и преподавание. По сюжету, сын фермера отправляется в университет изучать премудрости сельского хозяйства, но вместо этого увлекается сонетами Шекспира, открывая для себя великолепие английской литературы. Читатель не сразу поймет, насколько пронзительное повествование его ожидает и насколько тоньше и человечнее многих литературных персонажей (и, возможно, людей в принципе) окажется Стоунер. Роман Уильямса не только рассказывает о преображении одного человека, но и вполне способен преобразить каждого читателя в отдельности.

"Дона Флор и два ее мужа" (1966 год)

Писатель Жоржи Амаду, напротив, является наиболее популярным бразильским автором. Он познакомил читателей с неповторимым колоритом штата Баия, где разворачивается действие многих его произведений, и населил страницы своих романов героями, которых в те времена легко можно было встретить на улицах его родного округа. В ранних романах он пишет о социальной несправедливости и проблемах Бразилии; так, одно из самых известных его произведений, "Капитаны песка", повествует о банде малолетних беспризорников. Но в 50-х годах Амаду обратился к жанру магического реализма.

События романа "Дона Флор и два ее мужа" разворачиваются в 1940-х годах, когда молодая баиянка Флор теряет своего мужа по прозвищу Гуляка. Он никогда не был примерным супругом, но дона не может его забыть. Дух умершего охотно откликается на тоску Флор, и вскоре даме предстоит уживаться под одной крышей с видимым и невидимым мужьями. Роман Амаду наполнен юмором и колкой иронией, писатель размышляет о любви, браке и – немного — кулинарии с неожиданной точки зрения, что делает повествование живым и актуальным.

"Тайная история" (1992 год)

Американская писательница Донна Тартт получила Пулитцеровскую премию за роман "Щегол", над которым работала около 10 лет. Но внимания заслуживают и оба предыдущих ее романа. Манера письма Тартт и выбор сюжетов напоминают романы воспитания Чарльза Диккенса и поэтику постмодерна Джона Фаулза. Американка дебютировала в 1992 году с "Тайной историей", которая мгновенно стала бестселлером, а в 2002 году выпустила книгу "Маленький друг".

Главная интрига "Тайной истории" раскрывается на первых страницах: пятеро друзей случайно убивают шестого, а после каждый из них мучается не столько чувством вины, сколько всепоглощающим страхом разоблачения неидеального преступления. Рассказывать тайную историю предстоит Ричарду Пейпену, который в начале попадает под обаяние местной элиты – группы, изучающей древнегреческий язык под менторством профессора Джулиана, — а после не знает, как избавиться от их влияния. Книга легко читается и как детектив, в котором, впрочем, убийца известен наперед, и как тонкий психологический роман, по-новому раскрывающий вечную тему преступления и наказания.

"Я исповедуюсь" (2011 год)

Имя испанца Жауме Кабре, который успешно творит у себя на родине более 40 лет, зазвучало на мировой литературной арене лишь год назад, когда его роман "Я исповедуюсь" был переведен на 20 языков, в том числе русский. Объяснить, почему произведение Кабре необходимо прочитать (а это так), довольно сложно, а понять, каким образом автору удалось свести воедино множество сюжетных линий и эпизодов, — практически невозможно.

Кабре приглашает на исповедь интеллектуала, полиглота, гениального скрипача Адриа Ардевола, сознание которого медленно поглощает болезнь Альцгеймера. Он отправляется в последнее путешествие по страницам прошлого, где главной путеводной нитью для него служит старинная скрипка Виал, ставшая причиной гибели многих близких ему людей. В угасающем разуме сливаются воедино события Второй мировой войны и нескольких эпох с момента создания инструмента. Кабре создает идеальное полотно повествования, пронизанное философскими размышлениями о природе зла, и различить в нем швы или другие неровности под силу только ему самому.

Новогодний бонус



Новый год и Рождество – прекрасно подходят для возрождения традиции чтения вслух в кругу семьи, чтобы создать особую атмосферу уюта. Например, издательство "Росмэн" готовит для читателей иллюстрированный сборник "Новогодняя елка. Рассказы русских писателей", в который вошли рассказы Александра Куприна, Николая Лескова, рождественский отрывок из романа Ивана Шмелева "Лето Господне" и другие произведения. Продолжить знакомство с зимней классикой можно с Рождественским циклом стихотворений Иосифа Бродского, изданным "Азбукой-классикой". Кроме того, новогоднее настроение отыщется в "Рождественских историях" Чарльза Диккенса, "Снежной королеве" Ханса Кристиана Андерсена или "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя.