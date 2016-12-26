Бахрушинский музей откроет выставку "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центральный театральный музей им. Бахрушина откроет выставку "Эра Григоровича", приуроченную к 90-летию народного артиста СССР, выдающегося русского хореографа Юрия Григоровича.

В создании этой масштабной экспозиции приняли участие вместе с Бахрушинским — Большой и Мариинский театры, а также Санкт-Петербургский театральный музей. Вернисаж состоится 27 декабря, а для широкого зрителя выставка будет открыта с 28 декабря по 26 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Биографию Григоровича длинною в 70 лет рассказать в одной выставке даже с помощью наших богатых фондов невозможно. И мы благодарны помощи музеев Мариинского и Большого театров, Санкт-Петербурского театрального музея. И сам Юрий Николаевич очень по-доброму отнесся к нам и предоставил для выставки из своего личного архива ряд костюмов из его постановок, которые хранятся у него дома, эскизы декораций, редчайшие афиши и фотографии", — сказал РИА Новости директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

По его словам, выставка рассказывает об основных вехах "эры Григоровича", начиная от роли юноши в "Бахчисарайском Фонтане" (театр им. Кирова — ныне "Мариинка") и балета "Аистенок" в Детской студии Ленинградского Дворца культуры — до легендарных "Каменного цветка" и "Легенды о любви" и далее постановок на сценах Мариинского и Большого, в театрах Европы, Азии, с созданной им не так давно труппой в Краснодаре.

"Мы старались показать основные вехи блистательного творческого пути Григоровича, рассказать о его знаковых постановках, составивших славу русского балета и оказавших влияние на развитие мирового балетного искусства, — сказал директор музея. — И мы не могли не рассказать о самых близких людях Юрия Николаевича — отдельные разделы выставки посвящены его многолетнему соавтору художнику Симону Вирсаладзе и замечательной балерине, супруге и музе Григоровича — Наталии Бессмертновой".

Родионов сообщил, что на открытии выставки обещал быть сам Юрий Николаевич Григорович.