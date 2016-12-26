Бахрушинский музей откроет выставку "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центральный театральный музей им. Бахрушина откроет выставку "Эра Григоровича", приуроченную к 90-летию народного артиста СССР, выдающегося русского хореографа Юрия Григоровича.
"Биографию Григоровича длинною в 70 лет рассказать в одной выставке даже с помощью наших богатых фондов невозможно. И мы благодарны помощи музеев Мариинского и Большого театров, Санкт-Петербурского театрального музея. И сам Юрий Николаевич очень по-доброму отнесся к нам и предоставил для выставки из своего личного архива ряд костюмов из его постановок, которые хранятся у него дома, эскизы декораций, редчайшие афиши и фотографии", — сказал РИА Новости директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.
"Мы старались показать основные вехи блистательного творческого пути Григоровича, рассказать о его знаковых постановках, составивших славу русского балета и оказавших влияние на развитие мирового балетного искусства, — сказал директор музея. — И мы не могли не рассказать о самых близких людях Юрия Николаевича — отдельные разделы выставки посвящены его многолетнему соавтору художнику Симону Вирсаладзе и замечательной балерине, супруге и музе Григоровича — Наталии Бессмертновой".
Родионов сообщил, что на открытии выставки обещал быть сам Юрий Николаевич Григорович.