Лещенко считает гибель артистов ансамбля Александрова всенародной трагедией

РИГА, 26 дек – РИА Новости. Авиакатастрофа, в которой погиб коллектив ансамбля им. Александрова — трагедия огромного масштаба, потому что Россия потеряла самых лучших, заявил во время специального выпуска программы Baltkom-online на латвийской радиостанции Baltkom сказал российский певец Лев Лещенко.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

В воскресенье вечером Минобороны сообщило об обнаружении 11 тел погибших при крушении Ту-154.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"Это всенародная трагедия, это был один из самых любимых народом выдающихся коллективов, это наш российский бренд — лучшие певцы, танцоры, музыканты. Это большая потеря для нашей культуры, и для военной культуры", — сказал Лещенко.

Певец сказал, что разделяет всей душой скорбь тех, у кого в самолете сегодня погибли близкие, друзья и коллеги.

"Я очень надеюсь, что ансамбль когда-то восстанет из пепла — в память о них", — сказал певец.

Он напомнил, что 26 декабря в России объявлен днем траура и признался, что Новый год праздником для него не будет.

"Завтра день траура. А 31-го будет Новый год, его же никто не отменял. Я лично праздновать не буду, потому что это такая мировая грусть" — сказал Лев Лещенко.