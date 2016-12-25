Российскую премьеру "Викинга" перенесли после крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первый канал перенес премьеру фильма "Викинг" в России в связи с крушением Ту-154 перенесена с 26 на 27 декабря; в прокат фильм, как и планировалось, выйдет 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей телеканалов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник, 26 декабря, объявлено днем траура.

"Премьера "Викинга" перенесена с завтрашнего дня на 27 декабря", — сообщили на канале, добавив, что в прокат фильм выйдет 29 декабря.

"Викинг" — высокобюджетный проект от создателей фильмов "Дневной дозор", "Ночной дозор" и "Адмирала". Работа над фильмом продолжалась более семи лет. В основу исторической саги "Викинг" легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнят Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Картина будет идти в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями — 12+ (для семейной аудитории) и 18+. Кроме того, премьерный показ "Викинга" в прокате 29 декабря будет сопровождаться тифлокомментарием для слепых и слабовидящих граждан, получить его можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения.

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