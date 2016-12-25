Заместитель Шойгу считает, что ансамбль Александрова будет жить

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ансамбль Александрова будет жить и оставаться символом армии и России, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

В воскресенье вечером Минобороны сообщило об обнаружении 11 тел погибших при крушении Ту-154.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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"Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И конечно потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить… Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны", — сказал Панков.

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