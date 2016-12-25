Концерты ансамбля Александрова в Чехии в 2017 году не планируют отменять

В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.



На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.