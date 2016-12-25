Концерты ансамбля Александрова в Чехии в 2017 году не планируют отменять

23:0725.12.2016
(обновлено: 23:37 25.12.2016)
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ПРАГА, 25 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Несмотря на катастрофу в воскресенье под Сочи самолета Ту-154, в котором находились 92 человека, включая 64 участника ансамбля имени Александрова, намеченные на май 2017 года концерты "александровцев" в Чехии состоятся, заявил менеджер коллектива в странах Центральной Европы Рудольф Гегер.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров рано утром в воскресенье. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 участника ансамбля имени Александрова.
"Концерты "александровцев" в рамках Europen Tour — 2017 состоятся, ансамбль выступит перед чешской публикой, вероятно, в мае 2017 года, как и планировалось", — сказал Гегер, которого цитирует пражский портал Novinky. Все закупленные на концерты билеты, по словам менеджера, действительны.
В целом на первую половину 2017 года в странах Центральной Европы запланировано 75 концертов прославленного российского ансамбля. "Турне состоится, но не исключено, что даты некоторых концертов будут изменены", — добавил Гегер.
Ансамбль имени Александрова выступает в Чехии практически каждый год, все концерты проходят с аншлагом, в них участвуют самые популярные чешские певцы, в частности Карел Готт и Гелена Вондрачкова, которые, как и ведущие чешские политики, выразили в воскресенье свои глубокие соболезнования в связи с гибелью 64 участников коллектива.
"Сейчас не самое подходящее время говорить о концертах. Должны пройти похороны, не только вся Россия переживает глубокую скорбь", — сказал Гегер.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>