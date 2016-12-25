Певица Мирей Матье назвала невероятной трагедией авиакатастрофу под Сочи
19:4625.12.2016
(обновлено: 19:59 25.12.2016)
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ПАРИЖ, 25 дек — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье назвала невероятной трагедией авиакатастрофу под Сочи, в результате которой погибли артисты ансамбля имени Александрова.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
"Это ужасное горе, невероятная трагедия. Мое сердце и мысли с семьями погибших и Россией. Более века эти великолепные голоса были жемчужиной России", — сказала Матье в интервью агентству Франс Пресс.
Впервые певица работала с ансамблем Александрова в ходе турне по СССР в 1967 году, и затем много раз выступала вместе с коллективом, последний — в прошлом сентябре.
"Этот хор буквально нес меня по сцене. Сегодня их золотые голоса возносятся на небо, в рай музыкантов", — сказала Матье.
Говоря о руководителе ансамбля, дирижере Валерии Халилове, она отметила: "Это был выдающийся музыкант, как и все участники хора, которым он руководил".
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