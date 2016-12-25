Педагог о летевшем на Ту-154 солисте Халимоне: он был хорош во всем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Солист ансамбля имени Александрова Владимир Халимон, летевший на борту рухнувшего близ Сочи самолета Ту-154, мечтал петь в оперном театре и был хорош буквально во всем, сообщил РИА Новости один из его педагогов, заведующий кафедрой сольного пения Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова Владимир Экнадиосов.

"Володя был замечательный тенор, необыкновенной доброты и красоты человек, он закончил в прошлом году консерваторию. Он был потрясающий человек, он был во всем хорош, честно. Я все время хотел, чтобы он пел в опере, я много чего ему показывал, так как тоже тенор. В нем присутствовало постоянное желание учиться, петь, стремиться вперед. Его мечта была петь в оперном театре, я его пытался всегда направлять к этому", — сказал Экнадиосов.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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