СМИ: "Принцесса Лея" Фишер в больнице на аппарате искусственного дыхания

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Госпитализированная в Лос-Анджелесе после сердечного приступа голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопеи "Звездные войны", подключена к аппарату искусственного дыхания, сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.

"Когда самолет сел, сотрудники скорой помощи 15 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, прежде чем смогли нащупать пульс. Сейчас она в медицинском центре Калифорнийского университета на аппарате искусственного дыхания", — сообщает TMZ.

По данным источника Los Angeles Times, актрису что-то "сильно тревожило" во время полета.