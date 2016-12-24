СМИ: "Принцесса Лея" из "Звездных войн" госпитализирована после приступа

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопеи "Звездные войны", доставлена в больницу в критическом состоянии после сердечного приступа во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, у 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.

По данным источника газеты, актрису что-то "сильно тревожило" во время полета.

Согласно заявлению авиакомпании United Airlines, медицинский персонал ожидал пациентку в аэропорту сразу после известия о случившемся на борту. "Наши мысли с нашим пассажиром сейчас", — цитирует газета заявление авиаперевозчика.