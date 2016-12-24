В московском театре "Содружество актеров Таганки" вспомнят Леонида Филатова

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дни памяти к 70-летию со дня рождения народного артиста Леонида Филатова пройдут в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством народного артиста Николая Губенко.

В день рождения артиста 24 декабря актеры театра сыграют спектакль по пьесе Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". А 25 декабря на Большой сцене театра состоится посвященная Филатову встреча друзей.

"Леня страдал одной болезнью, от которой он собственно и скончался, — эта болезнь называется стремление к справедливости", — сказал РИА Новости Губенко.

"Справедливость — такой же необходимый для жизни продукт, как хлеб. Вот его ему и не хватало. Поэтому в любой жизненной ситуации, в которой я бы с ним ни встречался, а в большей степени это были конфликтные ситуации в театре, он всегда занимал сторону униженных и оскорбленных… Вот это пожизненное стремление к справедливости его и погубило. Нам очень не хватает Леонида Филатова, который стоял у истоков нашего театра. И так хотелось бы, чтобы он вместе с нами разделял праздник нашего труда, накопления репертуара и успех наших спектаклей", — сказал он.

Вечер называется "Чтобы помнили" — как телепередача, которую Филатов вел с 1993 по 2003 год. В этот день в театре "Содружества актеров Таганки" соберутся коллеги, друзья и поклонники артиста. В их числе стоящие у основания "Содружества" Зинаида Славина и Нина Шацкая, актер и музыкант Олег Митяев, артист и режиссер Борис Галкин, российский рок-музыкант, поэт и композитор Сергей Галанин, художественный руководитель театра Николай Губенко и многие другие.

Участники вечера поделятся своими воспоминаниями, которые будут сопровождаться видеофрагментами из фильмов и спектаклей с участие Филатова. Артисты "Содружества актеров Таганки" прочтут избранные произведения Алексеевича.

Филатов — артист, поэт, писатель, публицист, кинорежиссер. С 1969 года работал в театре на Таганке, Сыграл роли в таких спектаклях, как "Мастер и Маргарита", "Вишневый сад", "Дом на Набережной, "Пугачев", "Антимиры". В 1993 году вместе с Губенко, Шацкой и Сайко создал творческое объединение "Содружество актеров Таганки".

С 1970 года Филатов снимался в кино. В числе самых известных такие картины, как "Экипаж", "Забытая мелодия для флейты", "Грачи", "Успех". В 1990 снял фильм по собственному сценарию "Сукины дети". Филатов писал стихи, пародии. Изданы такие его книги, как "Про Федота-стрельца, молодого удальца", "Большая любовь Робин Гула", "Любовь к трем апельсинам, "Сукина дети" и друге.