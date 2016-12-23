Производство мультсериала "Смешарики" на английском запустят в 2017 году

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Производство российского мультсериала "Смешарики" на английском языке планируется запустить весной или летом 2017 года, для работы над проектом студия привлечет британских и американских сценаристов, об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний "Рики" Диана Юринова.

"У нас есть команда проверенных англоязычных сценаристов, с которыми мы работали над полным метром. Мы продолжим сотрудничество, еще сейчас мы активно общаемся со сценаристами в Америке и Великобритании. У британских сценаристов огромный опыт написания сценариев для дошкольной аудитории, а у американских – более коммерческая история для широкой аудитории. Сезоны, которые сейчас находятся в производстве, мы закончим на русском языке, а новые сезоны, которые пройдут в производство весной и летом 2017 года, мы будем стараться запустить на английском языке", — рассказала Юринова.

Она добавила, что производство станет несколько дороже, поскольку работа англоязычных сценаристов стоит дороже, но этот процесс упростит задачу для зарубежных партнеров.

"Сейчас мы производим мультфильмы на русском языке, переводим их на английский и отдаем их нашим зарубежным партнерам, чтобы дальше они переводили на свои языки. Теперь мы планируем переводить эпизоды на русский. Сделать это легче всего, поскольку наши же студии осуществят перевод максимально быстро и качественно", — пояснила Юринова.

Также собеседница агентства рассказала, что проект для малышей от 0 до 3 лет "Малышарики" будет переводиться на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский и португальский языки. В данный момент компания занимается поиском качественных студий дубляжа в каждой из стран. В ближайшее время будет готов испанский дубляж первого сезона мультсериала.