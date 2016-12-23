Смольный напомнил о вине Маннергейма в гибели сотен тысяч ленинградцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Смольный в ответе жительнице блокадного Ленинграда Флоре Геращенко, которая подала к городскому комитету культуры иск об издании правового акта о демонтаже доски Карлу Маннергейму, напомнило о причастности финского маршала к гибели сотен тысяч ленинградцев во время блокады.
Геращенко ответило управление Смольного по работе с обращениями граждан. В письме за подписью начальника управления Елены Рудневой говорится, что Карл Маннергейм является "противоречивой для России фигурой", и с одной стороны, отдают должное "тому времени, когда он находился на службе в царской армии", с другой, "нельзя забывать, что в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов он воевал на стороне фашистской Германии, участвовал в блокаде Ленинграда и был награжден несколькими орденами фашистской Германии".
"Открытие знака в виде барельефа человеку, который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе", — говорится в ответе Смольного.
Правительство Петербурга в своем ответе блокаднице не признает своей ответственности за установку скандальной памятной доски. Барельеф Маннергейму, говорится в письме, был установлен в июне 2016 года на фасаде здания Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева "по инициативе федеральных органов государственной власти". "Каких-либо распоряжений об установке знака руководство Санкт-Петербурга не издавало, общественные слушания по данному поводу не проводились", — говорится в письме.
Установка доски Маннергейму вызвала большой общественный резонанс: недовольные несколько раз обливали доску краской и наносили повреждения. В итоге в середине октября памятная доска была демонтирована. Российское военно-историческое общество сообщило, что ее перенесли в музей Первой мировой войны в Царское село.