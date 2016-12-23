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Культура

Смольный напомнил о вине Маннергейма в гибели сотен тысяч ленинградцев

18:5623.12.2016
(обновлено: 18:58 23.12.2016)
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Памятная доска в честь Карла Маннергейма в Царском селе. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Смольный в ответе жительнице блокадного Ленинграда Флоре Геращенко, которая подала к городскому комитету культуры иск об издании правового акта о демонтаже доски Карлу Маннергейму, напомнило о причастности финского маршала к гибели сотен тысяч ленинградцев во время блокады.

Памятная доска в честь главнокомандующего финской армией Карла Маннергейма в Санкт-Петербурге
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
Суд в Петербурге отказал блокаднице в иске по доске Маннергейму
Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга отказал женщине в удовлетворении иска. Геращенко проживала в блокадном Ленинграде до 1942 года, когда ее удалось эвакуировать. Впоследствии ее долгое время лечили от дистрофии. Как сообщал РИА Новости представитель заявительницы юрист Илья Ремесло, Геращенко также писала губернатору Петербурга Георгию Полтавченко письмо, в котором требовала принести извинения, а также наказать виновных в незаконной установке доски.

Геращенко ответило управление Смольного по работе с обращениями граждан. В письме за подписью начальника управления Елены Рудневой говорится, что Карл Маннергейм является "противоречивой для России фигурой", и с одной стороны, отдают должное "тому времени, когда он находился на службе в царской армии", с другой, "нельзя забывать, что в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов он воевал на стороне фашистской Германии, участвовал в блокаде Ленинграда и был награжден несколькими орденами фашистской Германии".

"Открытие знака в виде барельефа человеку, который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе", — говорится в ответе Смольного.

Правительство Петербурга в своем ответе блокаднице не признает своей ответственности за установку скандальной памятной доски. Барельеф Маннергейму, говорится в письме, был установлен в июне 2016 года на фасаде здания Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева "по инициативе федеральных органов государственной власти". "Каких-либо распоряжений об установке знака руководство Санкт-Петербурга не издавало, общественные слушания по данному поводу не проводились", — говорится в письме.

Установка доски Маннергейму вызвала большой общественный резонанс: недовольные несколько раз обливали доску краской и наносили повреждения. В итоге в середине октября памятная доска была демонтирована. Российское военно-историческое общество сообщило, что ее перенесли в музей Первой мировой войны в Царское село.

© Фото: sa-kuva
Финский маршал Карл Густав Маннергейм
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