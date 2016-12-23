Эксперт: музеи должны объяснять суть произведений современного искусства

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Внесение в Госдуму законопроекта об административном наказании за публичное осквернение произведений искусства является знаком внимания со стороны государства к проблеме защиты музеев и их имущества, но музеи должны и сами объяснять посетителям контекст произведений, считает директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.

Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре, в том числе глава комитета Станислав Говорухин и его первый заместитель Иосиф Кобзон. Депутаты Госдумы предложили ввести административное наказание за публичное осквернение произведений литературы и искусства, а также за воспрепятствование показу фильмов и спектаклей. За эти правонарушения предусматриваются штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов.

"Я считаю, что у нас недостаточно внимания уделяется правоохранительными органами именно этим проблемам. Сама попытка этого закона — знак внимания государства. Действительно, необходимо защищать произведения искусства, музеи, выставочные центры от вандалов и общественных деятелей. Появление такого закона поднимает дискуссию в обществе, что очень даже неплохо", — сказал Белов РИА Новости.

По его словам, такая инициатива государственных деятелей дает сигнал вандалам и активистам о том, что их действия могут быть наказуемы. Директор "Гаража" подчеркнул, что музей со своей стороны должен объяснять людям современное искусство.

"С моей точки зрения, музеи должны больше думать не о том, как наказать этих людей, а о том, как с ними коммуницировать, как сделать так, чтобы общество принимало. Сделать гораздо больше просветительских и образовательных программ, чтобы произведения находились в контексте, понятном посетителям", — пояснил Белов.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей. Так, осенью в Центре фотографии братьев Люмьер по требованию активистов организации "Офицеры России" была закрыта выставка "Джок Стерджес. Без смущения". Активисты обвинили владельцев галереи в распространении детской порнографии.