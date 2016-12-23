Медведев назвал уход Шалевича большой потерей для российской культуры

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил коллективу театра имени Евгения Вахтангова, родным и близким Вячеслава Шалевича соболезнования в связи с кончиной актера, назвав его уход большой потерей для отечественной культуры.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни, народному артисту РФ было 82 года. Прощание с актером началось в 10 часов утра в Театре имени Вахтангова, после которого его похоронят на Ваганьковском кладбище.

"Уход этого выдающегося, по-настоящему народного артиста – это большая потеря для отечественной культуры, для миллионов зрителей, которые его очень любили. Вячеслав Анатольевич создал множество ярких образов в кино, но главным в его жизни всегда был Театр имени Евгения Вахтангова, которому он был верен до конца своих дней", — говорится в телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте кабмина.

Медведев также отметил беззаветную преданность Шалевича своей профессии. "Он был беззаветно предан своей профессии и буквально проживал свои роли на сцене, делал их неповторимыми и запоминающимися, восхищал многочисленных поклонников каждой новой работой", — добавил российский премьер-министр.

"Человек редкой интеллигентности, творческий, многогранный, Вячеслав Анатольевич был еще и прекрасным педагогом, воспитавшим новое поколение одаренных артистов. И все они, вместе с теми, кто знал и ценил Вячеслава Шалевича, сохранят добрые воспоминания о нем", – говорится в телеграмме.