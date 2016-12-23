В Москве завершилась церемония прощания с Вячеславом Шалевичем

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Вячеславом Шалевичем, который скончался в Москве 21 декабря, завершилась в московском Театре имени Вахтангова, где до последних дней служил актер, сообщила РИА Новости заведующая литературной частью театра.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни на 83-м году жизни. В последний путь актера проводили друзья, родственники, почитатели его таланта и коллеги по театру, где Шалевич прослужил более 55 лет до последних дней играя роль Галилея в спектакле "Пристань". Также на церемонии прощания присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Шалевич родился в 1934 году в Москве. Его детство прошло на Арбате, в доме, который соседствовал с театральным училищем имени Бориса Щукина и театром имени Евгения Вахтангова. Именно с ними была связана долгая творческая жизнь актера: он был принят в труппу театра после окончания училища, и прослужил в нем до конца своих дней. На четвертом курсе Шалевич также дебютировал в фильме Владимира Каплуновского "Капитанская дочка".

Всесоюзную славу Шалевичу принесла роль капитана команды "Ракета" в картине 1964 года "Хоккеисты" режиссера Рафаила Гольдина. Он сыграл в кино и театре множество разноплановых ролей — положительных и отрицательных, но сам любил роли романтические, так как считал, что искусство должно людям дарить надежду.

В 1994 году Шалевич стал лауреатом Государственной премии РФ. Он был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), орденом Петра Великого II степени (2004), почетной грамотой президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства (2010), золотой медалью имени Ломоносова.