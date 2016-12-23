В Москве завершилась церемония прощания с Вячеславом Шалевичем

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Вячеславом Шалевичем, который скончался в Москве 21 декабря, завершилась в московском Театре имени Вахтангова, где до последних дней служил актер, сообщила РИА Новости заведующая литературной частью театра.
Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.
Шалевич родился в 1934 году в Москве. Его детство прошло на Арбате, в доме, который соседствовал с театральным училищем имени Бориса Щукина и театром имени Евгения Вахтангова. Именно с ними была связана долгая творческая жизнь актера: он был принят в труппу театра после окончания училища, и прослужил в нем до конца своих дней. На четвертом курсе Шалевич также дебютировал в фильме Владимира Каплуновского "Капитанская дочка".
В 1994 году Шалевич стал лауреатом Государственной премии РФ. Он был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), орденом Петра Великого II степени (2004), почетной грамотой президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства (2010), золотой медалью имени Ломоносова.