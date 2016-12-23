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Культура

Галеристы поддержали проект о наказании за порчу произведений искусства

11:4223.12.2016
(обновлено: 11:43 23.12.2016)
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Посетители на выставке. Архивное фото
© РИА Новости. Вяткин Владимир
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Куратор московского Центра фотографии имени братьев Люмьер и владелица столичной "Айдан галереи" поддержали инициативу депутатов, которые внесли в нижнюю палату парламента законопроект об административном наказании за публичное осквернение произведений искусства.

Центральный выставочный зал Манеж в Москве. Архивное фото
© Fotolia/ Olivia
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Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре, в том числе глава комитета Станислав Говорухин и его первый заместитель Иосиф Кобзон. Депутаты Госдумы предложили ввести административное наказание за публичное осквернение произведений литературы и искусства, а также за воспрепятствование показу фильмов и спектаклей. За эти правонарушения предусматриваются штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей. Так, осенью в Центре фотографии братьев Люмьер по требованию активистов организации "Офицеры России" была закрыта выставка "Джок Стерджес. Без смущения". Активисты обвинили владельцев галереи в распространении детской порнографии.

Сцена из спектакля Тангейзер. Архивное фото
© Фото: Олег Черноус/предоставлено пресс-службой Московского академического Музыкального театра
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"То, что эти акции вынесены на обсуждение — это уже положительный момент в нашем обществе, но решат ли что штрафы? В действиях активистов, которые действовали, например, в нашей галерее нет личных высказываний физических лиц — это спланированная рекламная кампания группы лиц, которая хотела о себе заявить", — сказала РИА Новости главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвиновская.

Она отметила, что то же самое происходит и с театром, когда после протестов активистов запрещают спектакли. "Всем кажется, что они могут высказываться в том, что касается культуры, все абсолютно компетентны, поэтому на этом поле все это и расцветает бурным цветом. Ну а мы с вами не защищены", — добавила Григорьева-Литвиновская.

Владелица "Айдан галереи", художник Айдан Салахова, устроившая флешмоб в интернете в защиту фотовыставки, рассказала РИА Новости, что поддерживает инициативу депутатов. "Я бы увеличила штраф за порчу произведений и нанесение морального ущерба культурным институциям", — сказала Салахова.

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