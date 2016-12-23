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Культура

В Москве состоится прощание с актером Вячеславом Шалевичем

Тема:
Умер Вячеслав Шалевич (8)
00:3923.12.2016
0170
Актер Вячеслав Шалевич. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Церемония прощания с актером Вячеславом Шалевичем, который скончался в Москве, состоится в пятницу, актера похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова.

Вячеслав Шалевич. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни, народному артисту РФ было 82 года. Прощание с актером начнется в 10 часов утра в Театре имени Вахтангова, после чего его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Вячеслав Шалевич родился в 1934 году в Москве. Его детство прошло прошло на Арбате, в доме, который соседствовал с театральным училищем имени Бориса Щукина и театром имени Евгения Вахтангова. Именно с ними была связана долгая творческая жизнь актера: он был принят в труппу театра после окончания училища, и прослужил в нем до конца своих дней. На четвертом курсе Шалевич также дебютировал в фильме Владимира Каплуновского "Капитанская дочка".

Всесоюзную славу Шалевичу принесла роль капитана команды "Ракета" Анатолия Дуганова в картине 1964 года "Хоккеисты" режиссера Рафаила Гольдина. Он сыграл в кино и театре множество разноплановых ролей — положительных и отрицательных, но сам любил роли романтические, так как считал, что искусство должно людям дарить надежду.

В 1994 году Шалевич стал лауреатом Государственной премии РФ. Он был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), орденом Петра Великого II степени (2004), почетной грамотой президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства (2010), золотой медалью имени Ломоносова.

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