Гройсман рассказал, как проходит подготовка к "Евровидению-2017"

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Подготовка Украины к песенному конкурсу "Евровидение-2017" идет в плановом режиме, заявил в четверг премьер Владимир Гройсман на совещании по вопросам подготовки к конкурсу.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Владимир Гройсман отметил, что подготовка к песенному конкурсу идет в плановом режиме, и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины по итогам совещания.

По данным пресс-службы, участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса.

Украина уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.