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Культура

В Мадриде проходят гала-представления памяти Майи Плисецкой

18:3522.12.2016
(обновлено: 18:42 22.12.2016)
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Гала-представление памяти Майи Плисецкой в Мадриде
© Фото: Национальный театр танца Испании

МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. В мадридском театре Сарсуэла проходят гала-представления памяти великой балерины Майи Плисецкой. На первом спектакле был аншлаг.

Елка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Одну из ёлок в центре Москвы посвятят Майе Плисецкой
Майю Плисецкую в Испании называют не иначе как "испанско-русской балериной". Она работала в этой стране в течение нескольких лет, много здесь гастролировала, любила Испанию, часто сюда приезжала и имела испанское подданство — наряду с российским, немецким и литовским.

Вспомнить великую танцовщицу решил Национальный театр танца Испании, которым некогда руководила балерина. Его артисты подготовил два гала-представления памяти Плисецкой в знаменитом театре Сарсуэла. Это событие вызвало огромный интерес жителей испанской столицы: все билеты были раскуплены заранее, перед входом люди спрашивали лишний билет, а в зале не было ни одного свободного места.

© Фото: Национальный театр танца Испании
Гала-представление памяти Майи Плисецкой в Мадриде

"Национальный театр танца Испании посвящает это гала-представление памяти Майи Плисецкой, великой исполнительнице танца, под чьим руководством с 1987 по 1990 годы театр смог развить традиционный репертуар на очень высоком уровне. Майя Плисецкая считается одной из величайших балерин XX века, она получила самый престижный титул, который только возможен для артистов в этой области, — Prima ballerina assoluta (итальянский – "абсолютная прима-балерина" – ред.)", — заявили организаторы представления, назвав Плисецкую "самой блестящей балериной со времен Анны Павловой" с "неповторимым собственным стилем".

На спектакле танцовщики театра продемонстрировали как современные и классические постановки, так и знаменитые работы великой балерины, в том числе легендарного "умирающего лебедя", партию которого исполнил мужчина – Альваро Мадригаль. Кроме того, были исполнены небольшие отрывки балетов, в которых блистала Плисецкая, — "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", "Раймонда", "Спящая красавица", "Лауренсия", "Дон Кихот", "Кармен", "Вальпургиева ночь", "Гибель розы". В перерыве между действиями на огромном экране на сцене показывали фрагменты из выступлений Плисецкой и ее фотографии.

Под бурные овации зала спектакль завершился исполнением отрывков из первого и третьего актов "Дон Кихота" (постановка руководителя Национального театра танца Испании Хосе Карлоса Мартинеса).

Открытие памятника Майе Плисецкой в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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В Москве открыли памятник Майе Плисецкой
Впервые Плисецкая оказалась в Испании в 1983 году – с гастролями Большого театра. С 1987 по 1990 годы она руководила балетной труппой Лирического национального театра Испании (теперь Национальный театр танца Испании), с "Имперским русским балетом" неоднократно выступала на Рождество с "Щелкунчиком", "Лебединым озером" и "Дон Кихотом".

В 1991 году Плисецкая была удостоена высоких наград Испании — золотой медали "За заслуги перед искусством" и Ордена Изабеллы Католической. В 2005 году балерина получила самую престижную премию страны — Принца Астурийского (в категории Искусств). В 1993 году балерина получила испанское подданство.

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) на 90-м году жизни.

© Фото: Национальный театр танца Испании
Гала-представление памяти Майи Плисецкой в Мадриде
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