Васильев представит премьеру своего первого большого балета 31 декабря

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Знаменитый танцовщик Иван Васильев представит в канун Нового года – 31 декабря на сцене Эрмитажного театра, а 1 и 2 января на сцене Михайловского театра – премьеру своего первого полнометражного балета "Рождественская история", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Литературная основа балета – повесть Диккенса "Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с приведениями". В качестве музыкального сопровождения Васильев выбрал Чайковского – пьесы из Детского альбома" и цикла "Времена года", а также фрагменты из симфоний.

"Через историю одного человека мы показываем, что значат простые ценности жизни: любовь, дружба, взаимопомощь. (Герой Диккенс) Скрудж забыл о них, перечеркнул и превратился в калькулятор. И он не один такой, — вокруг, к сожалению, не мало ему подобных", — сказал накануне премьеры хореограф.

На сцену в балете выйдут ведущие солисты и молодые артисты балета Михайловского театра – Ирина Перрен, Иван Зайцев, Марат Шемиунов, Вероника Игнатьева, Валерия Запасникова, Анна Кулигина, Алексей Кузнецов. На главную партии мистера Скруджа хореограф "утвердил" самого себя.

"Рождественская история" — не первый опыт Васильева в качестве хореографа. В апреле состоялась премьера его одноактных балетов "Морфий" и "Слепая связь". "Рождественская сказка" — первый полнометражный балет 27-летнего хореографа.