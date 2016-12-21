Максакова: Шалевич был настоящим вахтанговцем

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вячеслав Шалевич был настоящим вахтанговцем, заявила РИА Новости народная артистка России, ведущая актриса Вахтанговского театра Людмила Максакова.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни, народному артисту РФ было 82 года.

"Слава был нашим товарищем, нашим артистом. Он был настоящим вахтанговцем. Он обожал Рубена Николаевича Симонова, который принял его в театр. Слава очень ценил театр, он жил театром. При Симонове у нас была традиция встречать Новый год в театре. Разные были у нас периоды, разные времена, но Вячеслав Шалевич, несмотря ни на что, каждый раз приходил на Новый год в театр. Самые мои теплые слова, самые нежные чувства к моему товарищу", — сказала Максакова.