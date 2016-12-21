Похищенные картины, найденные на Украине, возвратили в музей Вероны

РИМ, 21 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Семнадцать картин, похищенных год назад из музея Кастельвеккьо в Вероне и впоследствии найденные на территории Украины, в среду вечером были доставлены в Италию.

Как передает агентство Ansa, самолет с произведениями искусства прибыл в аэропорт Вероны из Киева в 18.03 по местному времени (20.03 мск). Сопровождали ценный груз министр культуры Италии Дарио Франческини и мэр Вероны Флавио Този.

Ранее в среду в украинской столице состоялась торжественная церемония передачи картин, в которой принял участие президент страны Петр Порошенко.

В ноябре 2015 года в здание музея Кастельвеккьо в Вероне проникли преступники, которые забрали 17 лучших полотен из этого собрания. Среди похищенных произведений были картины Тинторетто, Рубенса, Мантеньи, Карото, а также знаменитая "Мадонна с куропаткой" кисти Пизанелло, которая считается самой ранней из дошедших до нас картин этого выдающегося художника эпохи Возрождения. По данным экспертов, общая стоимость похищенных полотен составляет около 20 миллионов евро.

Позже по обвинению в совершении этого преступления в Италии и Молдавии были арестованы девять граждан Молдавии и трое — Италии. В начале мая в Одесской области при подготовке к переправке в Молдавию были задержаны 17 картин, которые, как предполагалось, были похищены в Вероне. После этого была проведена художественная экспертиза и установлено, что речь идет об оригиналах произведений из музея Кастельвеккьо.