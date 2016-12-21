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Культура

Кустурица рассказал, почему не хочет сниматься в своих фильмах

15:5821.12.2016
(обновлено: 11:35 22.12.2016)
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Моника Беллуччи, Эмир Кустурица и Слобода Мичалович на премьере фильма По млечному пути в Москве. 21 декабря 2016
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица, который приехал в Москву представить свой новый фильм "По млечному пути" вместе с исполнительницей главной женской роли Моникой Беллуччи, рассказал РИА Новости, почему он не хочет сниматься в своих фильмах, об "эре постправды" и романтической любви.

Эмир Кустурица. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Кустурица и Беллуччи представят в Москве фильм "По млечному пути"
Фильм "По млечному пути" рассказывает историю трагической любви деревенского молочника и прекрасной итальянки во время боснийской войны. Главные роли в фильме исполнили сам Кустурица и итальянская актриса Моника Беллуччи. Фильм выходит в прокат 12 января.

"Этот фильм важен для меня, он очень личный, не в смысле рассказанной в нем истории, а по ощущениям. Мой герой жертвует всем ради любимой женщины, жизнь без нее не имеет для него смысла. Это фильм о романтической любви, которую сейчас встретишь не так часто. Мы живем в эру постправды, как была эра постмодернизма, а сейчас — постправды. Люди не думают о морали, о правде, о любви, мы забыли, чему нас учили раньше. Сейчас на западе бог — это деньги", — рассказал Кустурица.

По словам режиссера, он видел в роли своей партнерши Монику Беллуччи, но был не уверен, согласится ли она. "Моника — мировая звезда, красавица, женщина с большим шармом. Я хотел ее снимать, но съемки длились три года, весь фильм полностью снимался на натуре в Герцеговине, я счастлив, что она согласилась ", — добавил режиссер.

Кустурица отметил, что играть главную роль в собственным фильме, даже с такой партнершей как Беллуччи, оказалось очень сложно.

"Я зарекся сниматься сам у себя, три года ты находишься по обе стороны камеры", — сказал режиссер.

По словам Кустурицы, своего героя он намеренно сделал внешне бесстрастным, потому что "просто не знал, как надо играть страсть". "Он — интроверт, за время войны он привык к тому, что смерть все время где-то рядом, он уже ее не боится. Но его изменила встреча с женщиной. Я думаю, что для фильма всегда лучше, когда актер держит чувства внутри, зритель все равно все видит, но это трудно играть такую сдержанность", — сказал Кустурица.

Режиссер отметил, что война его не отпускает, потому что войны всегда в мире где-то "были, есть и будут". "И эта моя картина — она против войны", — сказал он.

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