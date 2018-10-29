Михаил Тухачевский. С красным знаменем мы войдем в Византию!

Михаил Николаевич Тухачевский с детства мечтал стать военным. Приблизиться к исполнению своей мечты ему удалось только в 18 лет, когда будущий красный командарм поступил в Московский кадетский корпус. После его окончания Тухачевский продолжил образование в Александровском военном училище. Оба учебных заведения он закончил с отличием.

В 1931 г. Тухачевского назначили заместителем народного комиссара по военным и морским делам. Через четыре года он стал одним из пяти первых маршалов Советского Союза. А уже в мае 1937 г. Михаила Николаевича неожиданно сняли с занимаемого поста и арестовали. Позднее, 11 июня, в Москве состоялось закрытое судебное заседание (в числе судей был и постоянный оппонент маршала Семен Буденный). Тухачевского и семерых его «сообщников» приговорили к расстрелу. Когда приговор привели в исполнение, доподлинно неизвестно. Историки называют две даты – 11 и 12 июня. Суд над Тухачевским положил начало массовым арестам в Красной армии, которые продолжались вплоть до 1939 года.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков позже дал такую оценку военным взглядам Михаила Тухачевского: «Широко мыслящий военачальник, далеко смотрящий вперед. Он еще в тридцатых годах предвидел, что будущее за танками и самолетами, а не за кавалерией, как думало тогда большинство. И именно он стоял у истоков создания нашей ракетной техники».

В 20 – 30-е годы Михаил Тухачевский занимал ключевые посты в Красной армии и принимал активное участие в ее реформировании. Причем, вопросы военного строительства не раз становились предметом споров Тухачевского и его соратников. Так, в ходе одной из дискуссий Михаил Николаевич сказал, что роль конницы в будущем будет невелика. В ответ Семен Буденный заявил, что Тухачевский «гробит всю Красную армию».

В 1921 г. Тухачевскому поручили подавить восстание тамбовских крестьян, возглавляемых Александром Антоновым. 12 июня он отдал приказ о применении против повстанцев химического оружия. «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось», - говорилось в приказе. Добиться полной победы над «антоновскими бандитами» с помощью таких методов Тухачевскому удалось очень быстро.

5 апреля 1918 г. Михаил Тухачевский поступил на службу в Красную армию с искренним желанием служить новому строю. Энтузиастом старорежимного подпоручика заинтересовался Владимир Ильич Ленин. После личной встречи с вождем революции, где Михаил Николаевич изложил свои мысли о создании регулярной армии, Тухачевский отправился на Восточный фронт уже командармом (раньше получить такую должность могли только генералы).

Вернувшись после плена на родину, Михаил Николаевич вскоре пополнил армию безработных – революционные власти распустили Семеновский полк. Примыкать к Белому движению 24-летний Тухачевский не стал – он не чувствовал родства со старым офицерством и считал, что царская Россия нуждается в коренной перестройке. Еще будучи в плену, Михаил Николаевич говорил: «Задача России сейчас должна заключаться в том, чтобы ликвидировать все: отжившее искусство, устаревшие идеи, всю эту культуру… С красным знаменем, а не с крестом мы войдем в Византию! Мы выметем прах европейской цивилизации, запорошившей Россию».

Первым местом службы Тухачевского был Семеновский полк. Офицерский чин Михаил Николаевич получил за неделю до начала Первой мировой войны и в звании подпоручика отправился на фронт. В сражениях Первой мировой он проявил незаурядное мужество и всего за полгода был награжден шестью боевыми орденами (три ордена Святой Анны, два – Святого Станислава, один – Святого Владимира). В феврале 1915 г. Михаил Тухачевский попал в плен, из которого ему удалось бежать только с пятой попытки (в 1917 г.).

Михаил Николаевич Тухачевский с детства мечтал стать военным. Приблизиться к исполнению своей мечты ему удалось только в 18 лет, когда будущий красный командарм поступил в Московский кадетский корпус. После его окончания Тухачевский продолжил образование в Александровском военном училище. Оба учебных заведения он закончил с отличием.

Красная армия обязана Михаилу Тухачевскому многими знаковыми победами – на его счету подавление Кронштадтского и Тамбовского восстаний, "новороссийская катастрофа" белых войск и вытеснение сил адмирала Колчака из Омска. Несмотря на то, что Тухачевский родился в дворянской семье и начинал свою карьеру в царской армии, он решил не присоединяться к Белому движению, верой и правдой служил большевикам и поддерживал идею военного похода на Европу и мировой революции. В первой половине 1920 г. даже вышла серия статей Михаила Николаевича, посвященная международной классовой борьбе.

Еще до Февральской революции, когда Тухачевскому было всего 24 года, он сказал: "Если Ленин окажется способным избавить Россию от хлама старых предрассудков и поможет ей стать независимой, свободной и сильной державой, то я пойду за ним". И Михаил Тухачевский сдержал слово – он был верен Красной армии и делу революции до последних дней своей жизни (маршала расстреляли как заговорщика и предателя в 1937 году, ему было 44 года).