Великое противостояние
Николай Устрялов. Нострадамус, как классовый враг
Николай Устрялов
© Фото : public domain

Этого человека русские политики, находящиеся на разных идеологических полюсах, ненавидели при жизни, не жалуют и сегодня. Имя Николая Устрялова забыто, хотя именно он в тяжелейшие времена нравственных колебаний после Октября (работать на Советы или податься в эмиграцию?) сумел объяснить вроде бы очевидную мысль: власть меняется, а Россия остается. Нужно служить не красным или белым, а Отечеству.

Новая доктрина, которую позже взяла на вооружение немалая часть интеллигенции, зародилась там, где трудно было ожидать, – в агитпропе колчаковского правительства, который возглавлял публицист Николай Васильевич Устрялов. Уже тогда он стал внимательно анализировать, что происходило в стане красных. 

Когда большинство белых еще верило в свою победу, Устрялов уже предвидел возникновение, причем на долгие годы, большевистского государства. Ленин еще грезил "мировой революцией", а Устрялов уже знал, что ее не будет. Когда большевики предавались эйфории победы, он уже предсказывал, что этот режим неизбежно придет к своему страшному термидору, революция будет пожирать собственных детей, и к власти придет диктатор. Устрялов – своего рода отечественный Нострадамус.

Штурм Зимнего в архивных кадрах
© РИА Новости / Яков БерлинерПерейти в фотобанкВ октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.Диорама художника Ефима Дешалыта Штурм Зимнего дворца. Центральный музей Революции СССР
© РИА Новости / Яков Берлинер
Перейти в фотобанк
В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНакануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Накануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Кадр из фильма Октябрь. Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927 год.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкШтурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Штурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.
© РИА Новости / Павел ЖуковПерейти в фотобанкШтурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.Один из руководителей штурма Зимнего дворца Владимир Антонов-Овсеенко. Снимок 1923 года.
© РИА Новости / Павел Жуков
Перейти в фотобанк
Штурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.
© РИА Новости / Александр КрасавинПерейти в фотобанкНаступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.Репродукция картины Штурм Зимнего Дворца. Художник Павел Соколов-Скаля
© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в фотобанк
Наступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.
© РИА Новости / М. ГанкинПерейти в фотобанкВ 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.Крейсер Аврора на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / М. Ганкин
Перейти в фотобанк
В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.Юнкера в Зимнем дворце. Петроград, 1917 год
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.Один из отрядов красногвардейцев, участников штурма Зимнего дворца. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Первая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.
© Фото : МАММ/МДФ/ Петр НовицкийРуководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.После взятия Зимнего дворца. Утро 26 октября
© Фото : МАММ/МДФ/ Петр Новицкий
Руководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).Приемная Александра III, куда попал один из снарядов, выпущенных по дворцу из Петропавловской крепости
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
После штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).
/

При всем неприятии революции Устрялов называл ее "великой" и "национальной". И никогда не сомневался в том, что русская интеллигенция, не желая того, проделала огромную подготовительную работу, чтобы к власти пришли большевики. "Разве в ней (революции) нет причудливо преломленного и осложненного духа славянофильства? – писал он. – Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? От герценовского революционного романтизма ("мы опередили Европу, потому что отстали от нее")? А писаревский утилитаризм? А Чернышевский?.. Наконец, разве в ней на каждом шагу не чувствуется Достоевский, достоевщина?.. А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи, – Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький?.. Я мог бы органическую связь каждого из крупных русских интеллигентских течений прошлого и нынешнего века с духом великой русской революции подтвердить документально".

Если до революции Николай Устрялов во многом находился под влиянием идей, высказанных авторами знаменитого сборника "Вехи", то после революции он издает в Париже новый журнал, который символично называет "Смена вех".

Ядовитые стрелы летели в "сменовеховцев" как со стороны красных, так и со стороны белой эмиграции. Устрялов на критику реагировал спокойно: "Мы научились отличать отечество от большевистского "превосходительства", как вместе с первым поколением "веховцев" отличали его от царского". 

"Сменовеховец" Сергей Дмитриевский писал: "Не революцию принял Устрялов, но только государство, вышедшее из нее, как принял бы и государство, созданное против нее… Ему нужен был порядок, выбитая колея, устойчивое кресло, крепкое древо государственности". 

Обложка сборника публицистических статей "Смена вех"
Обложка сборника публицистических статей "Смена вех"

Устрялов никогда не сомневался в том, что исторически большевизм обречен и примирение с ним может быть только тактическим. Об этом он постоянно напоминал своим критикам, указывая на то, что от сотрудничества интеллигенции, специалистов и ученых с новой российской властью выигрывают все стороны, но каждая по-своему. Антикоммунисты выигрывают, потому что они работают на российскую государственность и свой народ, укрепляя мощь не советской, а просто России. Коммунистам же выгодно использовать опыт и знания людей, которые готовы лояльно с ними сотрудничать во всем, кроме идеологии. 

Когда Устрялов решил вернуться на родину, многие предупреждали, что он сует голову в пасть льва.

На что Николай Васильевич отвечал: "Социалистическое правительство в России – правительство немножко (или даже достаточно) помешанных". Просто и с "помешанными" – ради России – надо работать.

Сами "душевнобольные" относились к Устрялову с ненавистью, однако долго терпели, даже позволяли кое-что публиковать в советской печати, считая его своего рода мостиком к русской эмиграции. Но невероятно раздражала меткость, с которой Устрялов в своих статьях фиксировал признаки перерождения советской власти: чем более отдалялся Октябрь, тем дальше уходила партия от своих былых лозунгов, обещаний, от самой марксистской теории, от ленинизма, от социальной справедливости, от интернационализма. Как однажды с иронией заметил Устрялов, "железные рыцари революции" просто тонули в калужском тесте". 

© РИА НовостиПерейти в фотобанкУстановление Советской власти на территории России. Агитационный поезд "Октябрьская революция". 1918 г
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Установление Советской власти на территории России. Агитационный поезд "Октябрьская революция". 1918 г

И тут же разъяснял: "В чем сущность бонапартизма (это, разумеется, о Сталине)? Он – подлинная кодификация революции. Он – сгусток подлинных революционных соков, очищенных от романтических примесей утопии, с одной стороны, и от старорежимной отрыжки – с другой. Он – стабилизация новых социальных интересов, созданных революцией. Он – ее осуществленная реальность. Это – реакция, спасающая и закрепляющая революцию, по речению Писарева: не оживет, аще не умрет". 

В своих работах Устрялов признавал огромное влияние Сталина.

Но каким сарказмом сопровождалось это признание: "Он окружил власть нерассуждающими, но повинующимися солдатами от политики: мамелюками. Достойна восхищения его расправа с партийным мозгом. Сливки партии стали воистину битыми сливками. Я читал на днях "Большевика" и "Ком. Интернационал" – и ошеломлялся: у партии не осталось ни одного идеолога, ни одного теоретика, ни одного публициста. Ни одного!.. Поразительно ловкими маневрами, быть может, даже бессознательно, как медиум… партийный диктатор завершил процесс формальной дереволюционизации, всеобщей мамелюкизации правящего строя. Прощай, допотопный… подлинный революционизм! Да здравствует усердие вместо сердца и цитата вместо головы!"

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
Иосиф Сталин. Путь к власти. Видеохроники

Наконец, Устрялов прекрасно понимал, что интервенция и гражданская война большевистскому режиму не так страшны, как мир, когда Советам придется на деле доказывать свою эффективность. Он все время пытался объяснить тем, кто хотел подтолкнуть историю: имейте терпение, яблоко созреет и упадет само. Не случайно Ленин назвал Устрялова "умным классовым врагом", а Каменев четырьмя годами позже – "самым проницательным врагом диктатуры пролетариата".

И тем не менее Устрялова терпели довольно долго – этот Нострадамус нередко видел куда дальше большевистского политбюро.

Более того, как считают некоторые исследователи, немало решений Сталина появилось после прочтения им работ Устрялова. Если так, не подозревая того, он был советником генсека "на общественных началах". 

Однажды, отвечая на очередной выпад своих "мамелюков" в адрес Устрялова, Сталин не без присущего ему черного юмора заметил: "Он служит у нас на транспорте (одно время Устрялов работал на КВЖД). Говорят, что хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет".

© AP PhotoЗдание КВЖД в Харбине
© AP Photo
Здание КВЖД в Харбине

Однако к 1937 году Николай Васильевич окончательно "достал" Кремль. Расстреляли по обвинению в связях с японской разведкой. Бред, конечно, но кого это тогда волновало. В 1989-м Нострадамуса реабилитировали.

Устрялов был классическим "эволюционером". Подталкивать время вперед, как когда-то рекомендовал террорист Андрей Желябов, опасно и бессмысленно. Время не телега, застрявшая в луже, и не поезд без машиниста. Его ни вперед не сдвинуть, не затормозить, вставляя палки в колеса. У истории своя логика и свой хронометр. 

А вот работать на Отечество – строить, лечить, учить, надо обязательно. Потому что власть меняется, а Россия остается.

Все права защищены 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена