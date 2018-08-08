Советские червонцы: история первой валюты страны Советов

К концу 1917 года в России в ходу было очень много бумажных денег, "керенок", выпущенных Временным правительством. Они были формально номинированы в золотых рублях, однако не имели реального золотого обеспечения.
Советское правительство вплоть до февраля 1919 года продолжало печатать "керенки", не внося в их внешний вид никаких изменений. Это объяснялось опасением, что население, и прежде всего крестьяне, не будет принимать новые деньги из-за их низкой покупательной способности. В условиях гражданской войны керенки зачастую печатали незаконно, в неспециализированных типографиях, разными красками, нередко на неподходящей бумаге, иногда на обороте различных этикеток товаров и продуктов, потому они не вызывали к себе доверия у населения, а слово "керенки" стало нарицательным для презрительного обозначения обесценившихся денежных знаков.
27 ноября 1922 года впервые в денежном обращении появились новые банкноты — советские червонцы.
На XI съезде РКП(б), прошедшем весной 1922 года, было принято решение о создании устойчивой советской валюты. Работники Наркомфина предлагали назвать новую валютную единицу "федералом" либо же "гривной", однако в итоге общее согласие получило название "червонец".
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