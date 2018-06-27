Керенки, рубли и червонцы. Чем расплачивались в хаосе Гражданской войны

Билет Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженными Силами на Юге России достоинством 10 000 рублей, выпущенный в 1919 году. Аверс

Белое движение не признало денежных знаков Совета Народных Комиссаров. "Если допустить и признать эти деньги, то мы оставляем страшное орудие в руках советской власти и ведем Россию к верному банкротству... То, что население, имеющее конечно и романовские, и керенки, и украинские, выбрасывает на рынок именно советские, прежде всего, указывает на то, что оно само осознает непрочность этих денег", - писал белый генерал Александр Лукомский.