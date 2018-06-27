Керенки, рубли и червонцы. Чем расплачивались в хаосе Гражданской войны

На момент начала Первой мировой войны золотой запас Российской империи был крупнейшим в мире и оценивался в 1,695 млрд рублей при государственном долге 8,800 млрд рублей. Однако боевые действия слишком дорого обходились казне. Во время войны впервые за долгое время начался выпуск денег, не обеспеченных золотом. Резкое увеличение денежной массы спровоцировало инфляцию. К 1917 году цены возросли в среднем в 3,36 раза, а госдолг составлял порядка 33 млрд рублей.
В первые месяцы своего существования советское государство испытывало острый недостаток в наличных деньгах, который был вызван разрушением прежней кредитно-банковской и налоговой систем, а также политикой СНК на установление полного контроля за финансовой сферой. Чтобы ослабить этот "голод" к обращению были разрешены деньги прежних правительств, а также денежные суррогаты, такие как государственные кредитные билеты и облигации. Ситуация усложнялась еще и тем, что подобные же "суррогаты" выпускали и другие "правительства", действовавшие во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи.
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