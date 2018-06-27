Великое противостояние
Керенки, рубли и червонцы. Чем расплачивались в хаосе Гражданской войны
  • Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Аверс

    Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Аверс

    Денежная система Российской империи в конце XIX века состояла из основной валюты, которой был бумажный рубль, и вспомогательной - металлического золотого рубля. Взаимный курс этих двух валют определялся рынком. В 1895-1897 годах в стране прошла денежная реформа графа Сергея Витте. Она установила свободный обмен кредитных билетов на золото.

    © Public Domain
  • Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Реверс

    Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Реверс

    В августе 1897 года был издан указ об эмиссионных операциях Госбанка, получившего право выпуска кредитных билетов, свободно и без ограничений размениваемых на золото. Государственный банк увеличил золотую наличность с 300 млн до 1095 млн рублей, что почти соответствовало сумме обращавшихся кредитных билетов (1121 млн рублей).

    © Public Domain
  • Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Аверс

    Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Аверс

    В результате денежной реформы появились бумажные деньги нового образца. На лицевой стороне новых кредитных билетов значилось, что "Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы".

    © Public Domain
  • Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Реверс

    Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Реверс

    На оборотной стороне, вместо текста "извлечения из Высочайшего манифеста о кредитных билетах", были помещены три параграфа из этого указа о правилах их обращения.
    1. Размен Государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием Государства.
    2. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей Империи наравне с золотою монетою.
    3. За подделку кредитных билетов виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу.

    © Public Domain
  • Казначейский знак номиналом 20 рублей образца 1917 года. Аверс

    Казначейский знак номиналом 20 рублей образца 1917 года. Аверс

    Согласно постановлению от 22 августа 1917 Временное правительство начало выпуск собственных казначейских знаков. Хотя основная масса купюр была выпущена в РСФСР, в народе они получили название "керенки" по фамилии министра-председателя Временного правительства А. Ф. Керенского.

    © Public Domain
  • Казначейский знак номиналом 20 рублей образца 1917 года. Реверс

    Казначейский знак номиналом 20 рублей образца 1917 года. Реверс

    Казначейские знаки были формально номинированы в золотых рублях, однако не имели реального золотого обеспечения.

    © Public Domain
  • Казначейский знак номиналом 40 рублей образца 1917 года. Аверс

    Казначейский знак номиналом 40 рублей образца 1917 года. Аверс

    Оформление казначейских знаков было скопировано с марок консульской почты. Банкноты были отпечатаны на белой бумаге с водяными знаками в виде "коврового" орнамента по всему полю, листами по 40 штук (5×8), без нумерации, подписей должностных лиц и года эмиссии.

    © Public Domain
  • Казначейский знак номиналом 40 рублей образца 1917 года. Реверс

    Казначейский знак номиналом 40 рублей образца 1917 года. Реверс

    В связи с развитием гиперинфляции керенки со временем перестали разрезать, поскольку это потеряло смысл, расчеты стали вестись целыми листами.

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 1 рубль образца 1918 года. Реверс

    Государственный кредитный билет номиналом 1 рубль образца 1918 года. Реверс

    В 1918 году Народный банк РСФСР начал выпускать собственные деньги. Все оборудование для их печати, в том числе типографские клише, было изготовлено еще при Временном правительстве в 1917 году, поэтому на первой серии советских банкнот присутствует эмблема Российской республики - двуглавый орел без атрибутов царской власти - короны, скипетра и державы.

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 1 рубль образца 1918 года. Аверс

    Государственный кредитный билет номиналом 1 рубль образца 1918 года. Аверс

    Первые советские банкноты выпускались номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 рублей.

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 250 рублей образца 1918 года. Аверс

    Государственный кредитный билет номиналом 250 рублей образца 1918 года. Аверс

    Декрет Совета Народных Комиссаров "О выпуске в обращение новых кредитных билетов" был подписан 15 мая 1919 года. Первое время все имевшиеся в хождении денежные знаки сохраняли свою платежную способность наравне с кредитными билетами вновь выпускаемого образца.

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 250 рублей образца 1918 года. Реверс

    Государственный кредитный билет номиналом 250 рублей образца 1918 года. Реверс

    Учитывая использование старых типографских клише, все надписи на первых советских банкнотах были сделаны в дореформенной орфографии. С лицевой стороны было упоминание о том, что "Кредитные билеты размениваются Государственным Банком на золотую монету без ограничения суммы и обеспечиваются всем достоянием Государства"(что на тот момент уже не соответствовало действительности). С обратной стороны содержалось напоминание о том, что "подделка кредитных билетов преследуется по закону".

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 10000 рублей образца 1918 года. Аверс

    Государственный кредитный билет номиналом 10000 рублей образца 1918 года. Аверс

    В октябре 1919 года был подписан декрет Совета Народных Комиссаров о выпуске кредитных билетов достоинством в 5000 и 10000 рублей.

    © Public Domain
  • Государственный кредитный билет номиналом 10000 рублей образца 1918 года. Реверс

    Государственный кредитный билет номиналом 10000 рублей образца 1918 года. Реверс

    На них, как и на купюрах меньшего достоинства, на лицевой стороне был изображен номинал цифрами и прописью, пояснительная надпись, подписи "управляющего" — главного комиссара Народного банка РСФСР Г. Л. Пятакова и одного из кассиров, год выпуска и серийный номер, а на оборотной стороне — эмблема Российской республики, номинал и предупреждение об ответственности за подделку.

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5 рублей 1922 года. Аверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5 рублей 1922 года. Аверс

    Первые советские кредитные билеты быстро обесценивались, их выпуск был прекращен с 1 июля 1922 года. Обмен старых купюр на денежные знаки образца 1922 года осуществлялся в соотношении 10 000 к 1 до ноября 1922, а за пределами РСФСР и союзных республик — до 31 декабря 1922 года.

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5 рублей 1922 года. Реверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5 рублей 1922 года. Реверс

    Во втором выпуске денежных знаков образца 1922 года, купюры номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50 рублей в целях экономии были сделаны значительно меньшего размера.

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 500 рублей 1922 года. Аверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 500 рублей 1922 года. Аверс

    На лицевой стороне новых банкнот в центре был изображен герб РСФСР образца 1920 года: щит, на нем серп и молот, по бокам пшеничные колосья, а внизу большая лента с надписью: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 500 рублей 1922 года. Реверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 500 рублей 1922 года. Реверс

    В ходе деноминации, которая проводилась с декабря 1921 по апрель 1922 года, были введены коллекционные купюры номиналом 500 рублей.

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5000 рублей 1922 года. Аверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5000 рублей 1922 года. Аверс

    В июне 1922 года года в обращение были введены новые купюры номиналом 5000 и 10000 рублей. Они использовались до 1 октября 1923 года, когда им на смену пришли очередные новые банкноты.

    © Public Domain
  • Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5000 рублей 1922 года. Реверс

    Государственный денежный знак РСФСР номиналом 5000 рублей 1922 года. Реверс

    На оборотной стороне купюр давалось пояснение, что "один рубль выпуска 1922 года равен 10000 рублей всех ранее выпущенных образцов и обязателен к приему, согласно этому расчету, для учреждений Республики и частных лиц".

    © Public Domain
  • Билет Государственного Банка РСФСР. Один червонец 1922 года. Односторонняя купюра

    Билет Государственного Банка РСФСР. Один червонец 1922 года. Односторонняя купюра

    Первая деноминация не смогла остановить инфляцию, поэтому на XI съезде РКП(б) было решено восстановить золотое обеспечение денег и для этого ввести новые "революционные" купюры, получившие название "червонцы".

    © Public Domain
  • Билет Государственного Банка РСФСР. 25 червонцев 1922 года. Односторонняя купюра

    Билет Государственного Банка РСФСР. 25 червонцев 1922 года. Односторонняя купюра

    В октябре 1922 года Госбанк получил право на выпуск банковских билетов достоинством в 1, 2, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Эти деньги были обеспечены государством запасами драгоценных металлов и иностранной валютой, товарами и векселями предприятий. Подразумевалось, что один червонец по золотому содержанию равен 10 царским рублям золотом. Купюры этого образца выпускались до 1924 года включительно.

    © Public Domain
  • Обязательство 5000 рублей РСФСР. 1922 год

    Обязательство 5000 рублей РСФСР. 1922 год

    Во второй половине апреля 1922 года СНК издал декрет о выпуске ценных бумаг - "срочных беспроцентных обязательств" достоинством в 5 и 10 тысяч рублей. В обращении они приравнивались к существовавшим на то время кредитным билетам. В соответствии с номиналом, обязательства вне очереди обменивались на 5 и 10 миллионов любых дензнаков, выпущенных до 1922 года.

    © Public Domain
  • Обязательство 10 000 рублей РСФСР. 1922 год

    Обязательство 10 000 рублей РСФСР. 1922 год

    Внешне обязательства 1922 года были схожи с подобными же бумагами 1921 года. Печатались они только на одной стороне на бумаге с защитными водяными знаками. К обмену эти обязательства принимались до середины 1923 года.

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  • Обязательство 25 000 рублей РСФСР. 1922 год

    Обязательство 25 000 рублей РСФСР. 1922 год

    Также были подготовлены, но не вошли в обращение "срочные беспроцентные обязательства" достоинством 25 тысяч рублей.

    © Public Domain
  • Псевдомахновские 50 рублей

    Псевдомахновские 50 рублей

    Во время Гражданской войны на так называемой Вольной территории, где хозяйничала Повстанческая армия Украины, ходили в обращении "махновские рубли". Собственных денег они не выпускали, однако наносили надпечатки на денежные знаки различных государств бывшей Российской империи. Чаще всего они "увеличивали" в 10 раз номинал купюр, помещали на банкнотах название Повстанческой армии или печатали агитационные тексты. Все же те купюры, которые якобы были выпущены махновцами, как на данном снимке, на самом деле являются подделками.

    © Public Domain
  • Разменный билет города Одессы номиналом 50 рублей 1918 года. Аверс

    Разменный билет города Одессы номиналом 50 рублей 1918 года. Аверс

    После революции особая ситуация сложилась в Одессе. В декабре 1917 года в городе почти не осталось наличных денег. Тем, кто хотел обналичить свои вклады, банки начали выдавать чеки на Госбанк, который в свою очередь не мог их полностью погасить. В связи с этим 19 декабря Комитет одесских кредитных учреждений одобрил проект выпуска "Разменных билетов города Одесса". Эмиссия проводилась Одесской конторой Госбанка.

    © Public Domain
  • Разменный билет города Одессы номиналом 50 рублей 1918 года. Реверс

    Разменный билет города Одессы номиналом 50 рублей 1918 года. Реверс

    В начале 1918 года в обращении поступили разменные билеты достоинством 3, 5 и 10 рублей, в марте появились билеты в 25 рублей, а в августе - билеты 50-рублевого достоинства. К середине года было напечатано билетов на сумму в 115,3 миллиона рублей и одесские деньги стали конкурировать с украинскими державными кредитными билетами. В результате министр финансов Украины был вынужден ограничить их эмиссию. В августе 1918 года выпуск разменных билетов прекратился.

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  • Билет Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженными Силами на Юге России достоинством 10 000 рублей, выпущенный в 1919 году. Аверс

    Билет Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженными Силами на Юге России достоинством 10 000 рублей, выпущенный в 1919 году. Аверс

    Белое движение не признало денежных знаков Совета Народных Комиссаров. "Если допустить и признать эти деньги, то мы оставляем страшное орудие в руках советской власти и ведем Россию к верному банкротству... То, что население, имеющее конечно и романовские, и керенки, и украинские, выбрасывает на рынок именно советские, прежде всего, указывает на то, что оно само осознает непрочность этих денег", - писал белый генерал Александр Лукомский.

    © Public Domain
  • Билет Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженными Силами на Юге России достоинством 10 000 рублей, выпущенный в 1919 году. Реверс

    Билет Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженными Силами на Юге России достоинством 10 000 рублей, выпущенный в 1919 году. Реверс

    В 1919 году генерал Врангель выпустил в обращение денежные знаки "Главного командования вооруженными силами на Юге России" номиналом в 1, 3, 5, 10, 50, 200, 1.000 и 10.000 рублей. На дензнаках стояли подписи начальника Управления финансов
    М. Бернацкого и начальника кредитной части Д. Никифорова. В 1920 году появились купюры номиналом в 100, 250 и 500 рублей. Серии "А" и "В" печатались в Феодосии, серия "Я" - в Симферополе. После взятия Крыма Красной армией эти деньги были выведены из обращения.

    © Public Domain
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Российская банкнота достоинством 1 рубль образца 1898 года. Аверс

Денежная система Российской империи в конце XIX века состояла из основной валюты, которой был бумажный рубль, и вспомогательной - металлического золотого рубля. Взаимный курс этих двух валют определялся рынком. В 1895-1897 годах в стране прошла денежная реформа графа Сергея Витте. Она установила свободный обмен кредитных билетов на золото.

© Public Domain

На момент начала Первой мировой войны золотой запас Российской империи был крупнейшим в мире и оценивался в 1,695 млрд рублей при государственном долге 8,800 млрд рублей. Однако боевые действия слишком дорого обходились казне. Во время войны впервые за долгое время начался выпуск денег, не обеспеченных золотом. Резкое увеличение денежной массы спровоцировало инфляцию. К 1917 году цены возросли в среднем в 3,36 раза, а госдолг составлял порядка 33 млрд рублей.

В первые месяцы своего существования советское государство испытывало острый недостаток в наличных деньгах, который был вызван разрушением прежней кредитно-банковской и налоговой систем, а также политикой СНК на установление полного контроля за финансовой сферой. Чтобы ослабить этот "голод" к обращению были разрешены деньги прежних правительств, а также денежные суррогаты, такие как государственные кредитные билеты и облигации. Ситуация усложнялась еще и тем, что подобные же "суррогаты" выпускали и другие "правительства", действовавшие во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи.

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